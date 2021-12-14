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Біль у горлі може бути симптомом раку: лікар пояснив, в яких випадках

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 11:15
Біль у горлі може бути симптомом раку: лікар пояснив, в яких випадках Фото: біль в горлі може бути симптомом раку (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Біль в горлі може бути одним із симптомів виникнення онкології. Але не поспішайте думати про найстрашніше, тільки після консультації з лікарем ви можете зрозуміти картину того, що відбувається.

У нашому матеріалі читайте, в яких випадках біль в горлі символізує про рак.

Зима - це сезон застуд і ГРВІ і не завжди біль в горлі - це ознака онкології. Також неприємні відчуття при ковтанні може викликати і коронавірус. Куріння сигарет також дратує горло, особливо у завзятих курців. Про це повідомляє The Sun

В яких випадках слід насторожитися

За версією отоларинголога і ларинголога Оміда Мехдізаде, біль може свідчити про розвиток злоякісного процесу.

Хворобливі відчуття можуть бути одним із симптомів раку горла.

"Щорічно в Британії від раку горла помирає більше чотирьох тисяч осіб. Серед інших симптомів наявності пухлини в горлі - кашель, зміна голосу або утруднене ковтання", - повідомив медик.

Щоб виключити ймовірність розвитку раку горла, вам потрібно терміново звернутися до лікаря і провести необхідні обстеження.

Відзначимо, що одного симптому для розвитку онкології зазвичай недостатньо, завжди їх кілька.

Як ми писали раніше, вчені назвали популярний напій, який призводить до раку кишечника.

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