Боится людей и не разговаривает: на Прикарпатье нашли мальчика-маугли (фото)

В селе Голодивка Ивано-Франковской области волонтеры обнаружили мальчика-маугли. Он не разговаривает и избегает любых контактов с людьми. Об этом сообщает местное издание "Вікна".

Ребенок был обнаружен на окраине села в старом хлеву. Он воет, как волк и не вылезает из своего убежища. Кроме того, мальчик очень боится людей. При встрече с человеком убегает, как испуганный звереныш.

Мальчик-маугли из Прикарпатья (фото: vikna.if.ua)

По словам волонтеров, ребенку 5 лет и его зовут Владимир. Его семья живет очень бедно и мать прячет его, потому что боиться обсуждений со стороны соседей. Местные жители ругают женщину за то, что она родила.

Основательница Центра доброты для мамы и ребенка Мария Левченко заявила, что ребенку они помогут и попытаются оказать помощь в преодолении страха.

Мальчик-маугли из Прикарпатья (фото: vikna.if.ua)

Напомним, что В Москве женщина содержала детей в антисанитарных условиях. Дети жили в захламленной квартире и не знали, что такое вода. Дети рассказали, что не раз видели, как на кухне мама с бабушкой пили водку и запивали лимонадом.

При этом бабушка приносила еду в дом из мусорника. 32-летняя мать детей рассказала, что сама рожала их в квартире и даже не оформляла никаких документов на них. Она боялась, что органы опеки заберут малышей.

Ранее сообщалось о том, что в Москве умер 7-летний ребенок-маугли. Он практически не покидал квартиру, которая была полностью завалена отходами. По словам соседей, в квартире были горы мусора и завелись тараканы.