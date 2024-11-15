Богдан Бенюк розсекретив, чому живе в одному будинку зі своєю вчителькою

Актор не часто ділиться подробицями особистого життя. Під час бесіди він розповів про дружину, яку звати Уляна.

"Вона провізор за освітою. І це допомогло нашій родині. Вона добре знається на медицині. І на першому етапі, де потрібні поради чи ліки, вона для багатьох друзів незамінна людина до сьогодні. Вона це вміє робити", - зазначив артист.

Також він розсекретив, чому живе під одним дахом зі своєю класною керівницею.

"З нами живе її мама. Мамі 89-й рік йде, моя вчителька, яка була класним керівником. Ми живемо разом", - наголосив Бенюк.

Також він поділився подробицями знайомства із другою половинкою. Разом пара вже 47 років, а познайомилися ще у дитячому садочку, коли їм було по 5 років.

"У садочку познайомилися, ходили до однієї групи, потім до одного класу", - розповів артист.

Проте романтичні стосунки зав'язалися вже пізніше, коли молоді люди приїхали до рідного села на свята.

"Нас відпустили на канікули, я приїхав з Києва, вона приїхала з медінституту зі Львова, і в селі на танцях раптово відбулася зустріч Ромео та Джульєтти. Ось тоді це був погляд, який почав розвивати наші стосунки", - згадав актор.

Через три роки пара планує відсвяткувати "золоте весілля". У цьому шлюбі народилося троє дітей: двоє доньок та син.

Зазначимо, що Бенюк - український актор театру та кіно, телеведучий, Народний артист України, політик, народний депутат України VII скликання.

Народився на Івано-Франківщині. Закінчив у 1978 році Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

У театрі ім. Івана Франка зіграв близько 50 ролей, також працював у інших театрах.

Крім того, знявся у понад 50 фільмах, озвучував мультфільми.

Актор Богдан Бенюк (фото: facebook.com/Богдан Бенюк)