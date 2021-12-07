Боевики взяли в плен учительницу, которая поехала из Киева в Горловку проведать маму

Боевики на Донбассе захватили женщину, школьную учительницу, которая поехала в оккупированную Горловку, чтобы проведать пожилую маму. Пленница находится в заточении уже около полугода.

Об этом рассказала дочь схваченной украинки Ирина Шило в своем Facebook .

Мама девушки выехала из родной Горловки еще в 2014 году, когда началась российская агрессия на востоке Украины, и часть Донецкой области оказалась под контролем боевиков.

Сначала Наталья Анатольевна отправилась в Харьков, а затем перебралась к дочке, Ирине, в Киев.

"Но в Горловке осталась ее мама, моя бабушка. У нас не было возможности вывезти всех", - говорится в публикации.

В июле женщина отправилась на оккупированную часть Донбасса, чтобы проведать маму, но после этого с ней оборвалась связь.

На третий день Ирине позвонили и сказали, что женщина "подозревается в шпионаже".

Как выяснилось позже, учительницу перевели "из изолятора временного содержания" в "следственный изолятор", а затем впервые за 30 дней Ирине разрешили передать ей продукты, одежду и средства личной гигиены.

Школьная учительница Наталья Анатольевна находится в плену боевиков в оккупированной Горловке (фото: facebook.com/irina.shilo)

Вытащить пленницу до сих пор не удалось - женщина все еще находится в заточении у "ДНРовцев".

Ирина просит представителей власти и чиновников оказать помощь, чтобы ее мама и все пленники террористов смогли вернуться в свои семьи.

"Людмила Денисова, Служба безопасности Украины, Офис Президента Украины, Владимир Зеленский, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Ирина Верещук, все члены ТКГ, пожалуйста, приложите для этого все усилия", - пишет Ирина.

Наталья Анатольевна стала лауреатом "Учитель года" в городе Харьков среди физиков, 2018 год (фото: facebook.com/irina.shilo)