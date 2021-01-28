Боевики "Л/ДНР" уже не хотят в Россию: придумали новый план

Боевики "Л/ДНР" заявили о намерении захватить все территории Донецкой и Луганской областей в ближайшей перспективе, а также добиться углубленной экономической интеграции с Российской Федерацией, однако без вхождения в ее состав.
Об этом 28 января в оккупированном Донецке на форуме объявил вожак "ДНРовцев" Денис Пушилин, передают "Новости Донбасса".
На мероприятии была презентована "доктрина" под названием "Русский Донбасс", в которой боевики изложили план действий, включающий в себя семь пунктов.
По словам подконтрольного Кремлю руководителя сепаратистов в ОРДО, эта бумажка должна "стать манифестом нашего выбора, представляемым всему миру".
В доктрине указаны следующие шаги:
Таким образом, о планах войти в состав РФ, о чем годами твердила контролируемая Москвой верхушка террористических группировок, уже не говорится.
Отмечается, что теперь по итогам форума оккупанты хотят принять резолюцию.
Как сообщалось, Россия отправила известных пропагандистов в Донецк на это мероприятие, и МИД Украины уже отреагировал.
Напомним также, что оккупанты хотят новый "референдум" на Донбассе, теперь под эгидой ООН.
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