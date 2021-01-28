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Боевики "Л/ДНР" уже не хотят в Россию: придумали новый план

Донецк, Четверг 28 января 2021 23:03
Боевики "Л/ДНР" уже не хотят в Россию: придумали новый план
Боевики на Донбассе (фото: news.online.ua
Автор: Владимир Костырин

Боевики "Л/ДНР" заявили о намерении захватить все территории Донецкой и Луганской областей в ближайшей перспективе, а также добиться углубленной экономической интеграции с Российской Федерацией, однако без вхождения в ее состав.

Об этом 28 января в оккупированном Донецке на форуме объявил вожак "ДНРовцев" Денис Пушилин, передают "Новости Донбасса".

На мероприятии была презентована "доктрина" под названием "Русский Донбасс", в которой боевики изложили план действий, включающий в себя семь пунктов.

По словам подконтрольного Кремлю руководителя сепаратистов в ОРДО, эта бумажка должна "стать манифестом нашего выбора, представляемым всему миру".

В доктрине указаны следующие шаги:

  • прекращение военных действий, устранение военной угрозы для жителей ОРДЛО
  • конституционно-правовое и политическое оформление "Л/ДНР" как "русской национальной государственности для русского народа Донбасса"
  • укрепление основ этого самого "конституционного строя" псевдо-республик
  • углубление экономической интеграции с Россией, комплексная интеграция предприятий Донбасса с российской промышленностью
  • интенсификация социокультурных, научно-образовательных и иных связей между "Л/ДНР" и РФ
  • установление контроля "ДНР" и "ЛНР" над всеми территориями Донецкой и Луганской областей
  • гуманитарная, социальная и прочая "поддержка русских" в Украине.

Таким образом, о планах войти в состав РФ, о чем годами твердила контролируемая Москвой верхушка террористических группировок, уже не говорится.

Отмечается, что теперь по итогам форума оккупанты хотят принять резолюцию.

Как сообщалось, Россия отправила известных пропагандистов в Донецк на это мероприятие, и МИД Украины уже отреагировал.

Напомним также, что оккупанты хотят новый "референдум" на Донбассе, теперь под эгидой ООН.

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