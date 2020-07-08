На Донбассе глобальная экологическая катастрофа из-за Боевики довели Донбасс до экокатастрофы: появилось видео гибели природы Боевики довели Донбасс до экологической катастрофы - видео На Донбассе гибнет природа из-за оккупантов (коллаж: РБК-Украина)

На Донбассе глобальная экологическая катастрофа из-за варварства оккупантов

На оккупированной территории Донбасса разразилась масштабная экологическая катастрофа. Связано это с тотальным обмелением водоемов в "ЛНР" и "ДНР". А причина тому - закрытые и заброшенные шахты.

О проблеме рассказал журналист и блогер Денис Казанский на своем канале в YouTube.

Раньше при налаженной работе шахт вода откачивалась из них при помощи специальных насосов. Теперь же прекращение работы шахтных водоотливов буквально забирает воду из рек и водохранилищ, которая уходит в пустоты и выработки.

Казанский говорит, что проблема зреет давно, но местная "власть" молчала о ней. Теперь же в СМИ так называемых "ДНР" и "ЛНР" начали открыто говорить о проблеме - вода уходит из Донбасса.

Признала проблему и "мэр" Алчевска Наталья Пяткова. Она обеспокоена тотальным обмелением Исаковского водохранилища.

"Почему-то не мелели реки, не пересыхали водохранилища при тех самых "фашистах"... При этом почему-то выделялись деньги и вся эта система она как-то поддерживалась - водоотливы, и все такое. А сейчас пришли "освободители" и освободили Донбасс от всего этого и теперь там рушится абсолютно все", - говорит Казанский.

На Донбассе экологическая катастрофа (видео: YouTube/Denis Kazanskyi)

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