Бойовики довели Донбас до екокатастрофи: з'явилося відео загибелі природи

На Донбасі гине природа через окупантів (колаж: РБК-Україна)

На Донбасі глобальна екологічна катастрофа через варварство окупантів

На окупованій території Донбасу масштабна екологічна катастрофа. Пов'язано це з тотальним обмілінням водойм в "ЛНР" і "ДНР". А причина тому - закриті і занедбані шахти.

Про проблему розповів журналіст і блогер Денис Казанський на своєму каналі в YouTube.

Раніше при налагодженій роботі шахт вода відкачувалась з них за допомогою спеціальних насосів. Тепер же припинення роботи шахтних водовідливів буквально забирає воду з річок та водоймищ, яка йде в порожнечі і вироблення.

Казанський каже, що проблема зріє давно, але місцева "влада" мовчала про неї. Тепер же в ЗМІ так званих "ДНР" і "ЛНР" почали відкрито говорити про проблему - вода йде з Донбасу.

Визнала проблему і "мер" Алчевська Наталя П'яткова. Вона стурбована тотальним обмілінням Ісаківського водосховища.

"Чомусь не міліли річки, не пересихали водосховища за тих самих" фашистів "... При цьому чомусь виділялися гроші і вся ця система вона якось підтримувалася - водовідливи, і таке інше. А зараз прийшли" визволителі "і звільнили Донбас від усього цього і тепер там руйнується абсолютно все", - каже Казанський.

На Донбасі екологічна катастрофа (відео: YouTube / Denis Kazanskyi)

Раніше ми писали, що з'явилися лякаючі фото екологічної катастрофи в Криму.

Також повідомлялося, що фахівці назвали більше ніж 10 причин, крім вирубки лісів, чому затопило Карпатський регіон.