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Боец ВСУ погиб на Донбассе в первый день весны: имя героя

STYLERЖизнь    01.03.2020 - 17:54
Боец ВСУ погиб на Донбассе в первый день весны: имя героя
Военный ВСУ Игорь Гавриляк погиб на Донбассе в первый день весны (фото: коллаж РБК-Украина)

На Донбассе погиб украинский военный Игорь Гавриляк

Военный ВСУ Игорь Гавриляк отдал свою жизнь защищая территорию Украины. Боец был контрактником и служил в 72-й бригаде имени Черных запорожцев. Он родился в 1986 году и проживал во Львовской области.

Игорь погиб 1 марта в районе Попасной, Луганской области. Без сына остались родители бойца - Василий и Оксана. Об этом сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Боец ВСУ погиб на Донбассе в первый день весны: имя героя

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что командование операции Объединенных сил пока не сообщило о боевых потерях. По состоянию на 12:00 на Донбассе была зафиксирована провокация со стороны боевиков в районе села Пески.

Террористы 20 минут вели обстрел позиций украинских бойцов из миномета 82-го калибра. Кроме того, боевики выпустили по нашим ребятам десять гранат из гранатомета. Украинские защитники заставили их прекратить обстрел.

Пользователи сети также прокомментировали утрату.

  • Приносим соболезнования семьям!!! Царства небесного всем павшим ребятам, вечная память!!! Пусть земля им будет пухом!!! Слава Украине!!!
  • Вечная память Герою. Слава Украине!
  • Вечная память Герою.

Боец ВСУ погиб на Донбассе в первый день весны: имя героя

Скриншот с Facebook

Напомним, что на Донбассе погиб 46-летний военнослужащий Владимир "Фед" Федченко, у которого осталась жена и четверо детей. Жизнь бойца оборвала пуля снайпера в зоне проведения ООС в Луганской области.

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