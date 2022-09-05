Кто он - боец с арбузом, фото которого поражает весь мир?

Украинский военный 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Владимира Мономаха, который держит арбуз, пока его побратимы с арты бьют по оккупантах, стал звездой в иностранных СМИ.

Именно эта захватывающая фотография появилась на сайтах мировых авторитетных изданий.

Скриншот с сайтов авторитетных иностранных СМИ

Заметим, что знаковую фотографию сделали и разместили в Instagram фотографы Константин и Влада Либеровы.

Константин Либеров показал, как работают наши РСЗО (фото: instagram.com/libkos)

В комментариях украинцы шутят, что очень соскучились по херсонским арбузикам и выражают искреннее восхищение работой наших защитников.

"Погода изменилась, чувствуется осенняя прохлада... Но боги войны княжеской бригады продлевают оккупантам беспощадную летнюю жару. Да, после работы наших артиллеристов, стремительно растет температура вокруг, исключительно, московской орды... Вместе мы сила! Вместе победим!" - прокомментировали видео с уже знаменитым бойцом в самой 53 ОМБр.

Добавим, что бойцы "пятидесяттройки" стоят сейчас на границе Луганской и Донецкой областей и не дают врагу грустить.

Именно бойцы этой бригады недавно разбили крупным калибром скопление "вагнеровцев".