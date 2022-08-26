Волонтер показал, как грузовик превратился с "тылового ослика" на боевую единицу

Волонтер ОО "Справа громад" Юрий Бирюков показал, как военные используют грузовики, куплены в Великобритании, для боевых нужд. На фото платформа автомобиля DAF, на которой закреплена зенитная установка.

Об этом он написал в Facebook .

"Позавчера отдали грузовики военным, а уже сегодня нам показывают, как с помощью зубила, синей изоленты и ласкового слова наш DAF Leyland превратился из "тылового ослика" на гордую боевую единицу", - написал волонтер.

"Между тем в этом проекте за последние 48 часов произошли два важных для нас события. Во-первых, в Польшу пошли фуры забирать очередные 6 грузовиков. А на площадке там, на секунду, уже 16 стоит! И из Англии еще 14 в пути. Я не шутил - мы хотим в бригады такие машинки передавать десятками. И закупленные на" сейчас "сорок грузовиков - лишь разминка", - сообщил Бирюков.

"Во-вторых, вчера в Англию отправили предоплату, а это два миллиона гривен. Огромная цифра, но это лишь крошечные 5% стоимости контракта. Петр Порошенко также отправил два миллиона. И вот мы имеем 10% предоплаты по контракту за 100 грузовиков", - добавил волонтер.

Как известно, ОО "Справа громад" и Фонд Порошенко законтрактовали в Великобритании сотни грузовиков Leyland DAF. Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму собранных волонтерами средств.

Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может быть оснащен лебедкой и может перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты, воду и солярку в бочках. Часть приобретенных автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Машины поставляются как с открытой платформой, так и с тентами. Подобные машины много лет "служили" в британской армии. 23 августа Петр Порошенко передал партию грузовиков бригаде ДШВ.