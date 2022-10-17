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Яблучний "Наполеон" з казковим кремом: готуємо найсмачніший пиріг

Скріншот: Як приготувати смачний яблучний Наполеон
Автор: Світлана Мащенко

Яблучні пироги бувають різними, але чому б не порадувати себе і близьких справжнім яблучним Наполеоном. Його просочують казковим кремом "Пломбір", щоб досягти неймовірного смаку і найніжнішої текстури.

Дивіться нижче рецепт випічки в матеріалі Styler.

Інгредієнти на форму розміром 30 см в діаметрі:

  • 200 г сметани (20%)
  • 2 жовтки
  • 1 ст. л. оцту
  • 800 г борошна
  • 2 упаковки маргарину (по 250 г)
  • 700 г очищених яблук
  • 400 мл води
  • 100 г цукру
  • 100 мл молока
  • 100 г кукурудзяного крохмалю
  • 350 г цукру
  • 4 яйця
  • 2 ч. л. ванілі
  • 650 мл молока
  • 40 г вершкового масла
  • 250 мл жирних вершків
  • 2 ст. л. цукрової пудри

Покрокове приготування

Для коржів змішайте жирну сметану з жовтками і оцтом.

У глибоку миску просійте борошно і натріть туди ж на терці холодний маргарин. Перетріть маргарин з борошном в крихту.

Зробіть по центру крихти виїмку і влийте туди сметану, змішану з жовтками та оцтом. Замісіть тісто руками. Зберіть його в приплюснуту кулю і покладіть в пакет. Поставте в холодильник на 8 годин.

Дістаньте тісто і розріжте на 8 рівних частин. Притрусіть поверхню борошном і розкатайте корж, виріжте.

Випечіть кожний корж, попередньо проколовши вилкою.

Випікайте протягом 10-20 хвилин в духовці при температурі 180 градусів.

Наріжте очищені яблука тонкими скибочками.

Приготуйте сироп з води та цукру. Додайте нарізані яблука в сироп і відваріть до м'якості (2-3 хвилини).

Раніше ми писали, як приготувати суперніжний турецький пиріг без грама борошна.

Також читайте про ідеальну шарлотку з яблуками.

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