Яблучна дієта всього на 5 днів допоможе вам скинути 5 кг

У розпал сезону яблук дієта на основі цих фруктів - чудовий спосіб відчути себе легшими та схуднути. З’їдаючи кілька шматочків в день і обмежуючи інші продукти, можна також очистити організм і поліпшити травлення, а також підготуватися до іншого режиму харчування.

Як схуднути на яблучній дієті, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Як схуднути, вживаючи яблука

Вживання яблук допомагає схуднути, оскільки вони низькокалорійні та ситні. Один фрукт середнього розміру містить лише 69 ккал у 150 г (а порція 100 г забезпечує приблизно 45 ккал). Водорозчинна клітковина, яку вони містять, допомагає знизити рівень цукру в крові після вживання фруктів, а також підтримує травлення.

Незважаючи на те, що яблука солодкі, вони можуть бути важливим елементом розвантажувальної дієти. Також їх часто використовують для проведення коротких монодієт. Потім протягом 1-3 днів їдять тільки яблука, але таке меню підходить тільки людям з правильною регуляцією глюкози в крові і на короткий термін.

Варто зупинити свій вибір на яблучній дієті, що включає і інші продукти, якщо курс лікування триватиме 5-7 днів. В іншому випадку це призведе до порушення обміну речовин і призведе до дефіциту харчування.

Якщо ви хочете схуднути за допомогою яблук на більш тривалий період часу, зазвичай ви можете їсти 2-3 фрукти на день разом з легкими стравами. Яблучну дієту можна використовувати як короткий курс лікування, щоб очистити організм, поліпшити травлення, зменшити об’єм шлунка (а отже, і апетит), а також познайомити з легким, збалансованим харчуванням.

На скільки можна схуднути, якщо їсти яблука протягом 5 днів?

Схуднення за допомогою яблук дозволяє швидко скинути кілька кілограмів і сантиметрів навколо талії, але пам'ятайте, що це в основному пов'язано з виведенням води з організму.

Однак, якщо таке лікування є вступом до низькокалорійної дієти, можна зберегти і продовжити втрату ваги.

Ефект від яблучної дієти обнадійливий. У той час як 3-денне меню дозволяє відчути себе легшими на 1-2 кг, 5-денне меню, яке ми рекомендуємо, дозволяє скинути до 3-4 кг (більше, якщо у вас значна надмірна вага).

Яблучна дієта на 5 днів

Важливі правила яблучної дієти

Протягом усього періоду яблучної дієти ви повинні випивати не менше 2 літрів води на день, можливо, інші напої, такі як трав’яні та фруктові чаї, зелений чай або слабкий настій іншого виду чаю.

Після закінчення дієти добре зберегти звичку їсти яблука щодня, хоча достатньо лише одного яблука в день - в меню повинні бути присутніми і інші продукти (в тому числі і інші фрукти), які забезпечать повний набір корисних речовин.

1 день яблучної дієти

Сніданок: 2 яблука.

Обід: 1 яблуко.

Обід-вечеря: 3 яблука.

2 день яблучної дієти

Сніданок: 1 яблуко і 1 склянка молока 0% жирності або рослинне молоко без цукру.

Обід: салат (1 яблуко, 2 склянки шматочків салату, 2 моркви, 1/2 печеного буряка, свіжа м'ята) + соус (по 1 столовій ложці оливкової олії, діжонської гірчиці і столових ложок винного оцту, сіль і перець).

Обід-вечеря: 2 яблука.

3 день яблучної дієти

Сніданок: 1 яблуко, 1 шматочок цільнозернового хліба, 1 яйце некруто.

Обід: салат (1 яблуко, 1/2 склянки вареного нуту, 1 помідор, 1/2 огірка, 1/4 цибулини, свіжа м'ята, сіль і перець). Перекус: 1 склянка йогурту 0% жирності.

Обід-вечеря: суп з 1 яблука і сочевиці (2 моркви, 1 петрушка, 1/4 селери, 1/3 склянки сухої сочевиці) або салат (1 яблуко, 1 шматочок запеченої грудки індички, 1 морква, 1/2 брокколі на пару) + соус (по 1 столовій ложці: оливкова олія, діжонська гірчиця і столові ложки винного оцту, сіль і перець).

4 день яблучної дієти

Сніданок: смузі (1 яблуко, 1 лист капусти, 1 банан, 1/2 склянки замороженої малини, 1 склянка молока 0% жирності або рослинного молока без цукру).

Обід: 1 яблуко та овочі-гриль (1 морква, 1 маленький кабачок, 1 маленький баклажан, 1/2 червоного перцю та 1/2 зеленого перцю) або прозорий овочевий суп (з овочів-гриль, на овочевому бульйоні).

Перекус: 1 апельсин або 1 і 1/2 склянки кубиків кавуна.

Перед вечерею: 1 чашка зеленого чаю.

Обід-вечеря: 1 яблуко та овочевий салат (варені: 1 морква, 1 петрушка, 1/4 селери, 1/4 склянки гороху) в 1 листі салату або коктейль (1 яблуко, 1/2 стебла селери, 1/2 банан, 1/2 сирого або печеного буряка, 1 склянка рослинного молока без цукру).

5 день яблучної дієти