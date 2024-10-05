Яблочная диета всего 5 дней поможет вам сбросить 5 кг

В разгар сезона яблок диета на основе этих фруктов - отличный способ почувствовать себя легче и похудеть. Съедая несколько кусочков в день и ограничивая другие продукты, можно очистить организм и улучшить пищеварение, а также подготовиться к другому режиму питания.

Как похудеть, употребляя яблоки

Употребление яблок помогает похудеть, поскольку они низкокалорийны и сытны. Один фрукт среднего размера содержит всего 69 ккал в 150 г (а порция 100 г обеспечивает примерно 45 ккал). Водорастворимая клетчатка, которую они содержат, помогает снизить уровень сахара в крови после употребления фруктов, а также поддерживает пищеварение.

Несмотря на то, что яблоки сладкие, они могут являться важным элементом разгрузочной диеты. Также их часто используют для проведения коротких монодиет. Затем в течение 1-3 дней едят только яблоки, но такое меню подходит только людям с правильной регуляцией глюкозы в крови и на короткое время.

Следует остановить свой выбор на яблочной диете, включающей и другие продукты, если курс лечения продлится 5-7 дней. В противном случае это приведет к нарушению обмена веществ и приведет к дефициту питания.

Если вы хотите похудеть с помощью яблок на более продолжительный период времени, обычно вы можете есть 2-3 фрукта в день вместе с легкими блюдами. Яблочную диету можно использовать в качестве короткого курса лечения, чтобы очистить организм, улучшить пищеварение, уменьшить объем желудка (а значит, и аппетит), а также познакомить с легким, сбалансированным питанием.

Как можно похудеть, если есть яблоки в течение 5 дней?

Похудение с помощью яблок позволяет быстро сбросить несколько килограммов и сантиметров вокруг талии, но помните, что это, в основном, связано с выведением воды из организма.

Однако, если такое лечение является вступлением в низкокалорийную диету, можно сохранить и продлить потерю веса.

Эффект от яблочной диеты обнадеживающий. В то время как 3-дневное меню позволяет почувствовать себя легче на 1-2 кг, рекомендуемое 5-дневное меню позволяет сбросить до 3-4 кг (больше, если у вас значительный избыточный вес).

Яблочная диета на 5 дней

Важные правила яблочной диеты

В течение всего периода яблочной диеты вы должны выпивать не менее 2 литров воды в день, возможно другие напитки, такие как травяные и фруктовые чаи, зеленый чай или слабый настой другого вида чая.

После окончания диеты хорошо сохранить привычку есть яблоки каждый день, хотя достаточно только одного яблока в день – в меню должны присутствовать и другие продукты (в том числе и другие фрукты), которые обеспечат полный набор полезных веществ.

1 день яблочной диеты

Завтрак: 2 яблока.

Обед: 1 яблоко.

Обед-ужин: 3 яблока.

2 день яблочной диеты

Завтрак: 1 яблоко и 1 стакан молока 0% жирности или растительное молоко без сахара.

Обед: салат (1 яблоко, 2 стакана кусочков салата, 2 моркови, 1/2 печеной свеклы, свежая мята) + соус (по 1 столовой ложке оливкового масла, дижонской горчицы и столовых ложек винного уксуса, соль и перец).

Обед-ужин: 2 яблока.

3 день яблочной диеты

Завтрак: 1 яблоко, 1 кусочек цельнозернового хлеба, 1 яйцо всмятку.

Обед: салат (1 яблоко, 1/2 стакана вареного нута, 1 помидор, 1/2 огурца, 1/4 луковицы, свежая мята, соль и перец). Перекус: 1 стакан йогурта 0% жирности.

Обед-ужин: суп из 1 яблока и чечевицы (2 моркови, 1 петрушка, 1/4 сельдерея, 1/3 стакана сухой чечевицы) или салат (1 яблоко, 1 кусочек запеченной грудки индейки, 1 морковь, 1/2 брокколи на пару ) + соус (по 1 столовой ложке: оливковое масло, дижонская горчица и столовые ложки винного уксуса, соль и перец).

4 день яблочной диеты

Завтрак: смузи (1 яблоко, 1 лист капусты, 1 банан, 1/2 стакана замороженной малины, 1 стакан молока 0% жирности или растительного молока без сахара).

Обед: 1 яблоко и овощи-гриль (1 морковь, 1 маленький кабачок, 1 маленький баклажан, 1/2 красного перца и 1/2 зеленого перца) или прозрачный овощной суп (из овощей-гриль, на овощном бульоне).

Перекус: 1 апельсин или 1 и 1/2 стакана кубиков арбуза.

Перед ужином: 1 чашка зеленого чая.

Обед-ужин: 1 яблоко и овощной салат (вареные: 1 морковь, 1 петрушка, 1/4 сельдерея, 1/4 стакана гороха) в 1 листе салата или коктейль (1 яблоко, 1/2 стебля сельдерея, 1/2 банан, 1/2 сырой или печеной свеклы, 1 стакан растительного молока без сахара).

5 день яблочной диеты