Блогерка Стужук потрапила у черговий скандал: перетворила ліс на сміттєзвалище

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Як повідомляють ЗМІ Латвії, на початку липня місцевий лісничий на ім’я Райвіс вирушив у садову ділянку Олайнського району і помітив кинуті біля дороги мішки для сміття.

В одній із сумок чоловік знайшов посилку на ім’я Наталія. Також була вказана адреса жінки, тож лісничий вирішив поїхати туди.

У розмові з лісничим Наталія запевнила, що найближчим часом сміття буде вивезене.

Софія Стужук викинула сміття у ліс (фото: apollo.lv)

Повернувшись на місце події, Райвіс виявив й інші документи. Серед них був контракт Антона Левданського (чоловіка Стужук, - прим. Ред) зі спортивним клубом, як і чек на купівлю в магазині одягу на 367 євро.

"Жінка вказала, що відходи будуть вивозити, і я їй довірився. Прийшов наступного дня, відходи були, навіть через добу нічого не змінилося. У даному випадку мені дуже пощастило, що ці документи також були серед відходів", - поділився чоловік.

Ввівши ім’я Антона у мережі, він виявив, що на нього у соцмережі Instagram підписано 117 тисяч людей.

Сторінка чоловіка Стужук в Instagram (фото: instagram.com/anton.levdansky)

Серед сміття також було знайдено упаковку відправлення з написом "Софія S", а також в договорі зі спортклубом була використана електронна пошта Софії Левданської.

Доказом того, що сміття належить родині Стужук, може служити фото, зроблене біля будинку, куди також зайшов лісник.

Реакція українців

Користувачі мережі активно почали ширити скріншоти з новиною латвійських ЗМІ у своїх TikTok.

Не розумію навіщо. В неї не вивозять сміття з дому чи що?

За це треба платити. Мабуть, вирішила зекономити

Не захищаю, просто дуже схоже що її сміття забрали щоб там ритися, щось шукали, в лісі і лишили

Ну вона ж дєвачка, звідки їй знати, що робити з тим сміттям

Нагадаємо, блогерка-мільйонниця Софія Стужук, серед підписніків в Instagram якої було багато українців і росіян, після 24 лютого вирішила не висловлюватися про повномасштабне російське вторгнення. Разом із дітьми вона переїхала до Риги, де вийшла заміж і народила четверту дитину.