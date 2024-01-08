Блогерка рознесла треш-вакансію для українців: вимоги та розмір зарплати обурюють

Блогерка Тетяна Омельченко висміяла та епічно рознесла чергову треш-вакансію для українців. За маленьку зарплату люди, на думку авторів оголошення, мають виконувати чимало обов'язків та ще й самостійно оплачувати додаткові курси.

Що пропонують у треш-вакансії

Компанія "Студія дизайну інтер'єру" розмістила оголошення на двох сайтах для пошуку роботи. При цьому розмір зарплати було вказано по-різному. На одному сайті людям пропонують від 1 до 7 тисяч гривень, а на другому - від 2 до 6 тисяч.

"За ці гроші неможливо зняти житло. Що їсти? За що жити, як жити?! "Мінімалка" у нас трохи вище стала, вона, звичайно, не рятує ситуацію. Але блін! Це студія дизайну інтер'єру. Ми знаємо усі прекрасно, скільки коштують ваші послуги. І як ви насправді заробляєте. Ви хочете, щоб ваша робота виконувалася якісно людьми. А про зарплату людську у вас чомусь розмови немає!" - заявила блогерка.

Блогерка висміяла дивну вакансію (скріншоти)

Вона засудила вимоги студії та бажання компанії платити людям маленьку зарплату. До цього ж у вакансії зазначено, що працівник буде проходити додаткові курси та ще й самостійно за них платити.

"Тут ще є приписочка у вимогах, що у вас повинно бути бажання пройти навчання. І грошики за це навчання будуть вираховувати з ЗП. Що ви там збиралися вираховувати? Якщо ти в мінусняк вже підеш на цій роботі!" - обурилася блогерка.

Омельченко розповіла про треш-вакансію (скріншот)

За словами блогерки, завдяки таким оголошенням люди точно знатимуть, куди не треба йти працювати.

"От складається вакансія, щоб знаєте, зацікавити людей прийти саме до вас. Чим ви тут зацікавили людей? Дякую, що взагалі це написали. Ми будемо знати, куди не йти працювати. І нехай самі працюють!" - резюмувала вона.