Блогерша разнесла трэш-вакансию для украинцев: требования и размер зарплаты возмущают

Блогерша Татьяна Омельченко высмеяла и эпично разнесла очередную трэш-вакансию для украинцев. За маленькую зарплату люди, по мнению авторов объявления, должны выполнять немало обязанностей и самостоятельно оплачивать дополнительные курсы.

Что предлагают в трэш-вакансии

Компания "Студия дизайна интерьера" разместила объявления на двух сайтах для поиска работы. При этом размер зарплаты был указан по-разному. На одном сайте людям предлагают от 1 до 7 тысяч гривен, а на втором - от 2 до 6 тысяч.

"За эти деньги невозможно снять жилье. Что есть? За что жить, как жить?! "Минималка" у нас немного выше стала, она, конечно, не спасает ситуацию. Но блин! Это студия дизайна интерьера. Мы знаем все прекрасно , сколько стоят ваши услуги. И как вы на самом деле зарабатываете. Вы хотите, чтобы ваша работа выполнялась качественно людьми. А о зарплате человеческой у вас почему-то разговора нет!" - заявила блогерша.

Блогерша высмеяла странную вакансию (скриншоты)

Она осудила требования студии и желание компании платить людям маленькую зарплату. К тому же в вакансии указано, что работник будет проходить дополнительные курсы и самостоятельно за них платить.

"Здесь еще есть приписочка в требованиях, что у вас должно быть желание пройти обучение. И денежку за это обучение будут вычислять из ЗП. Что вы там собирались вычислять? Если ты в минусняк уже пойдешь на этой работе!" - возмутилась блогерша.

Омельченко рассказала о трэш-вакансии (скриншот)

По словам блогерши, благодаря таким объявлениям люди точно будут знать, куда не нужно идти работать.

"Вот составляется вакансия, чтобы знаете, заинтересовать людей прийти именно к вам. Чем вы здесь заинтересовали людей? Спасибо, что вообще это написали. Мы будем знать, куда не идти работать. И пусть сами работают!" - резюмировала она.