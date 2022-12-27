Блогерка Кошарська розповіла про вагітність і показала реакцію рідних: зворушливе відео

Відома блогерка Лідія Кошарська, чий Instagram нараховує 420 000 читачів, нещодавно потішила прихильників радісною новиною про неочікувану другу вагітність. Але її рідні, окрім чоловіка, ще цього не знали.

Як Кошарська дізналася про вагітність

Спочатку вона розповіла про це своїм підписникам, опублікувавши миле відео з донькою. У дописі Лідія зазначила, що тепер їх буде четверо. Користувачі та друзі були приємно здивовані новиною та палко вітали сім'ю з поповненням.

Вона каже, що для них із чоловіком Ігорем це так само було сюрпризом. Проте сама блогерка все ж відчувала, що вагітна. За її словами, в неї дуже сильно боліли груди, як і під час першої вагітності.

Блогерка Лідія Кошарська з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/lidiya_kosharska)

"Ця вагітність ніби така сама, а ніби зовсім інша. Живіт почав рости швидше. Нудило зранку, поки не поїм. Не тягне на солодке, на відміну від того, як було з Наною. Все так само хочеться борщу, вічно. Не хочеться спати в обід, але сили поменшало..." - порівнює вагітності Кошарська.

Та попри це все вона каже, що почувається дуже красивою.

Реакція рідних на другу дитину

Маленькій доньці Нані Лідія просто дала тест на вагітність і запитала, чи знає вона що це. А потім сказала, що дівчинка стане старшою сестрою. Нана мило відповіла, що хоче сестричку та посміхнулася мамі.

Далі про вагітність дізнавалися батьки подружжя. Одній із бабусь вони винесли конверт, де було написано "Зустрінемося десь у липні" та прикріплено результат УЗД.

А от коли новину повідомляли батькові Ігоря, він не відразу розчув, що каже йому син, бо на вулиці гавкали собаки. Вилаявшись на них, дідусь попросив повторити, після чого зробив від здивування паузу та щиро привітав майбутніх батьків двох діток.