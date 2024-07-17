Блогерка Антоніна Носова вперше пояснила, чому обрала для себе "мовчазний" образ (відео)

Що сказала Носова

Так, зірка соцмереж зазначила, що відчуває тривожність з приводу мовного питання. Розповідаючи про своє життя, вона назвала себе звичайною жінкою, яка має середню освіту.

"Буду говорити. Що я хочу з самого початку сказати вам: я маю тривожність з приводу мови. Я звичайна жінка, маю середню освіту, закінчила школу-інтернат, трієчниця", - сказала Антоніна.

Носова не приховує, що погано знає українську, і тривалий час переживала з приводу того, що їй не слід говорити.

"Українську мову я практично не знаю. Я прийшла на програму не з легкістю, а все одно з хвилюванням через мову. Я була завантажена думками на кшталт: "Не здумай говорити", - зізналася інфлюенсерка.

У той час інші блогери, у числі яких Тетяна Коряк (Корячка), прийнялася заспокоювати "мовчазну" колегу, заявляючи, що присутні толерантно ставляться до вибору мови.

"Дякую, що ти відкрилася. Ми всі розуміємо. Говори, як тобі комфортно. Ми всі толерантні тут. Розслабся. Ви уявляєте, як суспільство зацькувало?" - промовила Тетяна.

"Мовчазна блогерка Антоніна вперше заговорила. Свій образ вона створила через цькування за російську мову. Ще одна із серії Мовнава ГЕНАцида", - висловився про це Беспалов у своєму пості.

Що відомо про Антоніну Носову

Жінка стала відомою завдяки кумедним відео, де вона постає із засмученим виразом обличчя та не говорить при цьому ні слова.

У роликах блогерка ділиться смішними порадами або ж знаходить способи креативно висміяти актуальні життєві ситуації.

Перші свої кроки у блогерстві Носова почала робити ще восени 2022 року. Наразі на її Instagram підписано майже 155 тисяч підписників, а на сторінку у TikTok – 152 тисячі.