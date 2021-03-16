Блогер из Швейцарии на Донбассе снял фильм о российской агрессии: видео "взорвало" интернет

Блогер из Швейцарии Le Grand JD в Украине снял документальный фильм о развязанной Россией войне на Донбассе, побывав на передовой в зоне проведения ООС и пообщавшись с бойцами ВСУ и местными жителями.

Фильм под названием "Война в Украине" (La guerre en Ukraine) снят на французском языке. Ролик выложили в сеть 14 марта, и по состоянию на сейчас количество просмотров уже превысило 900 тысяч.

Автор фильма называет эту войну единственной, которая все еще продолжается на европейском континенте.

В 30-минутной картине блогер рассказал о событиях Революции Достоинства зимой 2013-2014 годов, об интервенции России в Украину и аннексии Крыма и оккупации территорий в Луганской и Донецкой областях.

"С 2014 года идет война на Донбассе, востоке Украины. Я действительно хотел показать вам, что происходит в этих областях", - объяснил блогер в Instagram идею своего фильма.

Блогер из Швейцарии Le Grand JD на Донбассе в зоне ООС (фото: instagram.com/legrandjd)

Также в картине Le Grand JD показана его беседа и женщиной Лилией, чей дом в 2014 году оказался на линии разграничения. Украинка рассказывает о своем отношении к войне, которая продолжается уже седьмой год.

Видео: Блогер из Швейцарии снял фильм о войне на Донбассе

В своем фильме блогер рассказывает о российской пропаганде, о сбитом в небе над Донбассом пассажирском Боинге МН17, показывает, как люди пересекают линию разграничения в Станице Луганской, посещает украинских бойцов на фронте.

Швейцарский блогер снял фильм о российской военной агрессии в Украине на Донбассе (фото: кадры из фильма)