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Блогер показав "докази" роману Полякової із зіркою "МастерШеф" (фото)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов показав докази роману співачки Олі Полякової з ексучасником кулінарного шоу "МастерШеф" Владиславом Міцкевичем.

Про це піше РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал блогера-плітника.

Деталі

Так, блогер опублікував світлини Полякової і Міцкевича, на яких вони обіймаються і цілуються.

Сам кулінар зізнався, що він рік прожив з Олею. Як можна зрозуміти з його нічних stories, які вже зранку були ймовірно видалені, артистка пішла від нього до іншого чоловіка.

Оля Полякова і Владислав Міцкевич (фото: Telegram BespaLOVmedia)

"Найстрашніше у цьому всьому, що вона рік у цьому будинку… скільки вона сторіс записала з цього ракурсу, з іншого, коротше, зі всіх. Думаю, для всіх вас це був секрет. Так, с*а образливо, не за себе, за вас, обманутих людей, які говорили про ідеальну сімʼю", - прокоментував ймовірний роман зі знаменитістю Владислав.

"Ось вона приїхала до кінця забирати свої речі, вона з*балася з нашого дому. Наступні сторіз доказ, що ми разом були", - додав він, а також викинув з вікна туфлі, які нібито належать співачці.

Тим часом Беспалов попросив прокоментувати Міцкевича нічні заяви. Однак відповідь отримав лаконічну: йому "шкода туфлі".

Коментар Міцкевича щодо нічних сторіс (фото: Telegram BespaLOVmedia)

До слова, поки що Оля Полякова не прокоментувала скандальну заяву свого екс-колеги по кулінарному проєкту "Він готує, вона керує".

Нещодавно Полякову з донькою Машею присоромили за зйомку під час відпочинку в Монако.

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