Блогер поделился идеальным рецептом крем-супа из тыквы: просто и быстро
Тыква - это украинский суперфуд. Овощ богат витаминами и очень полезен. Приготовьте из нее крем-суп, который понравится абсолютно всем.
Рецепт блюда опубликовал на странице Instagram фуд-блогер Валерий Пономарь.
Тыкву для супа лучше всего запекать, так в ней сохранится больше витаминов.
Ингредиенты
- Тыква 600 гр
- Чеснок - 2 зуб
- Розмарин 2-3 веточки
- Оливковое масло
- Вода 150 мл (или бульон)
- Сливки 150 мл
- Мускатный орех - щепотка
- Пармезан 2 ст.л
- Соль
- Чёрный молотый перец
- Сливочное масло 50 гр
- Морковь - половинку
- Соус терияки (можно любой сироп)
Пошаговый рецепт приготовления
Тыкву нарежьте на некрупные кубики, чеснок запеките отдельными зубками, несколько веточек розмарина и оливковое масло, запеките 30 минут при 180° градусах.
Креветку обжарьте 3 минуты до готовности, посолите и добавьте любые специи по вкусу, розмарин и чеснок.
В запеченную тыкву добавьте воду или бульон и томите на огне в кастрюле 10 минут, чтобы стала мягкой, затем добавьте сливки и пармезан, томите еще 2 минуты. Потом перебейте все в блендере и украсьте креветкой.