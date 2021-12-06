Блогер поділився ідеальним рецептом крем-супу з гарбуза: просто та швидко

Гарбуз-це український суперфуд. Овоч багатий вітамінами і дуже корисний. Приготуйте з неї крем-суп, який сподобається абсолютно всім.

Гарбуз для супу найкраще запікати, так в ній збережеться більше вітамінів.

Інгредієнт

Гарбуз 600 гр

Часник - 2 зуб

Розмарин 2-3 гілочки

Маслинове масло

Вода 150 мл (або бульйон)

Вершки 150 мл

Мускатний горіх-щіпка

Пармезан 2 ст. л

Солі

Чорний мелений перець

Вершкове масло 50 гр

Морква-половинку

Соус теріякі (можна будь-який сироп)

Покроковий рецепт приготування

Гарбуз наріжте на невеликі кубики, часник запечіть окремими зубками, кілька гілочок розмарину і оливкову олію, запечіть 30 хвилин при 180° градусах.

Креветку обсмажте 3 хвилини до готовності, посоліть і додайте будь-які спеції за смаком, розмарин і часник .

У запечену гарбуз додайте воду або бульйон і млоїте на вогні в каструлі 10 хвилин, щоб стала м'якою, потім додайте вершки і пармезан, млоїте ще 2 хвилини. Потім перебийте все в блендері і прикрасьте креветкою.