Блогер поділився ідеальним рецептом крем-супу з гарбуза: просто та швидко
Фото: Рецепт супу з гарбуза від блогера (pixabay.com)
Гарбуз-це український суперфуд. Овоч багатий вітамінами і дуже корисний. Приготуйте з неї крем-суп, який сподобається абсолютно всім.
Рецепт страви опублікував на сторінці Instagram фуд-блогер Валерій Пономарь.
Гарбуз для супу найкраще запікати, так в ній збережеться більше вітамінів.
Інгредієнт
- Гарбуз 600 гр
- Часник - 2 зуб
- Розмарин 2-3 гілочки
- Маслинове масло
- Вода 150 мл (або бульйон)
- Вершки 150 мл
- Мускатний горіх-щіпка
- Пармезан 2 ст. л
- Солі
- Чорний мелений перець
- Вершкове масло 50 гр
- Морква-половинку
- Соус теріякі (можна будь-який сироп)
Покроковий рецепт приготування
Гарбуз наріжте на невеликі кубики, часник запечіть окремими зубками, кілька гілочок розмарину і оливкову олію, запечіть 30 хвилин при 180° градусах.
Креветку обсмажте 3 хвилини до готовності, посоліть і додайте будь-які спеції за смаком, розмарин і часник .
У запечену гарбуз додайте воду або бульйон і млоїте на вогні в каструлі 10 хвилин, щоб стала м'якою, потім додайте вершки і пармезан, млоїте ще 2 хвилини. Потім перебийте все в блендері і прикрасьте креветкою.