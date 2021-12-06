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Блогер поділився ідеальним рецептом крем-супу з гарбуза: просто та швидко

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Понеділок 06 грудня 2021 14:16
Блогер поділився ідеальним рецептом крем-супу з гарбуза: просто та швидко Фото: Рецепт супу з гарбуза від блогера (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Гарбуз-це український суперфуд. Овоч багатий вітамінами і дуже корисний. Приготуйте з неї крем-суп, який сподобається абсолютно всім.

Рецепт страви опублікував на сторінці Instagram фуд-блогер Валерій Пономарь.

Гарбуз для супу найкраще запікати, так в ній збережеться більше вітамінів.

Інгредієнт

  • Гарбуз 600 гр
  • Часник - 2 зуб
  • Розмарин 2-3 гілочки
  • Маслинове масло
  • Вода 150 мл (або бульйон)
  • Вершки 150 мл
  • Мускатний горіх-щіпка
  • Пармезан 2 ст. л
  • Солі
  • Чорний мелений перець
  • Вершкове масло 50 гр
  • Морква-половинку
  • Соус теріякі (можна будь-який сироп)

Покроковий рецепт приготування

Гарбуз наріжте на невеликі кубики, часник запечіть окремими зубками, кілька гілочок розмарину і оливкову олію, запечіть 30 хвилин при 180° градусах.

Креветку обсмажте 3 хвилини до готовності, посоліть і додайте будь-які спеції за смаком, розмарин і часник .

У запечену гарбуз додайте воду або бульйон і млоїте на вогні в каструлі 10 хвилин, щоб стала м'якою, потім додайте вершки і пармезан, млоїте ще 2 хвилини. Потім перебийте все в блендері і прикрасьте креветкою.

Нагадаємо, що дієтолог розповіла, як схуднути до новорічного корпоративу.

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