Блогер из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада и нарвалась на гнев украинцев (видео)
Украинский блогер Анна Бондаренко назвала репетицию военного парада в Киеве ко Дню Независимости страны бредом. Девушку возмутило то, что из-за перекрытых улиц в столице образовались пробки.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (iambondarenkoo).
Так, видео блогерша опубликовала в формате сториз в пятницу, 20 августа.
После чрезмерного внимания со стороны патриотов Украины, девушка закрыла страницу в соцсетях.
На видео видно, что негативно высказалась девушка в автомобиле и отметила, что автомобиль стоит на месте, и показала затор.
"Вот это, конечно, основание просто. Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Явно не людям, которые живут в Киеве", - заявила она.
Кроме того, Бондаренко вышла из автомобиля и показала военную технику.
"Вот это ради этого весь Киев стоит в пробках. Просто бред", - сказала девушка.
В комментариях пользователи возмущают от высказываний девушки.
- Она даже нормально разговаривать не умеет;
- Она если бы намекает, что украинские патриоты - это селюки;
- Такой человек не может жить в Украине, пусть уезжает отсюда, если так не нравится;
- Сколько еще будем такое слушать! Позор за такие слова.
Также на своей странице девушка часто публикует фото и видео того, как гоняет на мотоцикле по городу. Среди ее контента также немало откровенных снимков.
Блогер обозвала парады в Киеве (фото: TikTok/iambondarenkoo)
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