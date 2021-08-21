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Блогер из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада и нарвалась на гнев украинцев (видео)

Новина українською →
Киев, Суббота 21 августа 2021 15:23
Блогер из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада и нарвалась на гнев украинцев (видео) Блогер из Киева высказалась о параде (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Украинский блогер Анна Бондаренко назвала репетицию военного парада в Киеве ко Дню Независимости страны бредом. Девушку возмутило то, что из-за перекрытых улиц в столице образовались пробки.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (iambondarenkoo).

Так, видео блогерша опубликовала в формате сториз в пятницу, 20 августа.

После чрезмерного внимания со стороны патриотов Украины, девушка закрыла страницу в соцсетях.

На видео видно, что негативно высказалась девушка в автомобиле и отметила, что автомобиль стоит на месте, и показала затор.

"Вот это, конечно, основание просто. Скажите, кому нужен этот парад с такими пробками? Явно не людям, которые живут в Киеве", - заявила она.

Кроме того, Бондаренко вышла из автомобиля и показала военную технику.

"Вот это ради этого весь Киев стоит в пробках. Просто бред", - сказала девушка.

В комментариях пользователи возмущают от высказываний девушки.

  • Она даже нормально разговаривать не умеет;
  • Она если бы намекает, что украинские патриоты - это селюки;
  • Такой человек не может жить в Украине, пусть уезжает отсюда, если так не нравится;
  • Сколько еще будем такое слушать! Позор за такие слова.

Также на своей странице девушка часто публикует фото и видео того, как гоняет на мотоцикле по городу. Среди ее контента также немало откровенных снимков.

Блогер из Киева назвала &quot;бредом&quot; репетиции военного парада и нарвалась на гнев украинцев (видео)Блогер из Киева назвала &quot;бредом&quot; репетиции военного парада и нарвалась на гнев украинцев (видео)Блогер из Киева назвала &quot;бредом&quot; репетиции военного парада и нарвалась на гнев украинцев (видео)

Блогер обозвала парады в Киеве (фото: TikTok/iambondarenkoo)

Ранее мы сообщали, что украинский блогер раскритиковал Одессу и назвал ее "адским колхозом".

Также В Киеве блогер ради хайпа разбил бутылку элитного виски, который стоит бешеных денег.

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