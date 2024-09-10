Ближче до народу: 7 заможніх зірок, які живуть дуже скромно

Міла Куніс та Ештон Катчер

Зіркова пара виросла в простій родині, де всі звикли багато працювати. Досягнутий успіх і раптово набуте багатство не змінили їх, вони, як і раніше, зосереджені на дійсно важливих речах, уникаючи надмірностей.

Міла Куніс та Ештон Катчер (фото: скріншот з відео)

Кіану Рівз

Скромний герой, чиє життя поза екраном далеке від блиску голлівудських ролей. Кіану Рівз пожертвував більшу частину свого гонорару за фільм "Матриця: Воскресіння" у фонд боротьби з лейкемією.

Він вважає за краще пересуватися громадським транспортом і часто проводить час у парках, насолоджуючись простим фастфудом. Одного разу Рівз навіть оплатив працю гримерів і колег зі своєї кишені, вважаючи, що їхня робота заслуговує на більшу винагороду.

Кіану Рівз (фото: Getty Images)

Кіра Найтлі

Кіра Найтлі вже багато років дотримується суворого планування і розумного розподілу бюджету. У неї немає місця для спонтанних покупок, вона вважає за краще обходитися без допомоги стилістів і не прагне купувати дорогі бренди.

Кіра Найтлі (фото: Кіноріум)

Тобі Магуайр

Зірка фільму "Людина-павук" Тобі Магуайр виріс у звичайній родині: його батько був будівельником, а мати - секретарем. З дитинства Тобі засвоїв цінність грошей і розумів, яка праця стоїть за кожним заробленим рублем. Розсудливість і шанобливе ставлення до фінансів стали його життєвим принципом.

Тобі Магуайр (фото: Кіноріум)

Дженніфер Лоуренс

Акторка із задоволенням продовжує жити у квартирі, в яку переїхала багато років тому. У неї немає стилістів і секретарів, і вона з розумом використовує дисконтні купони в супермаркетах, а також регулярно відвідує розпродажі.

Дженніфер Лоуренс (фото: Кіноріум)

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер вважає за краще економити і обережно поводитися з грошима. Накопичена фінансова подушка дозволила їй взяти п'ятирічну перерву від зйомок, а також активно займатися благодійністю.

Рене Зеллвегер (фото: Кіноріум)