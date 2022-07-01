Благодаря этому "ядовитому" цветку вы выйдете замуж

Что это за цветок

Речь идет о тропическом цветке амариллис. За ним нужен хороший уход, но его величественный вид и чарующий цветения того стоит.

Согласно с фэншуем амариллис - яркий представитель огненной стихии. Сильная энергетика особенно проявляется у растений с цветками красных оттенков. Лучшее место для Амариллиса - кухня. Божественный цветок символизирует гордость, неприступность, мужество.

Амариллисы в вазонах (фото: facebook)

На конце стебля амариллис раскрывает один или несколько крупных ароматных похожих на лилию бутонов. Оттенок может быть белым, красным, розовым, малиновым, есть сорта с сочетанием этих цветов.

Красные сорта привлекают благосостояние и создают атмосферу стабильности.

Оранжевые цветы способствуют усилению любовной энергетики у супругов.

Белые и розовые цветки способствуют нахождению второй половинки.

Амариллис с двумя цветами бутона (фото: pixabay)

Способ привлечения второй половинки

Во-первых, следует купить цветок в пятницу, в народе говорят, что это день любви и женщин.

Во-вторых, продавец должен быть противоположной стати.

В-третьих, вам следует заплатить ровно ту сумму, которую он стоит, так, чтобы вам не нужно было получить сдачу.

Далее следует провести "магический ритуал", следует сказать:

"Цветочек розовый принеси мне любви крепкой, чтоб был у меня парень бравый и жизнь с ним яркой".

Такое проговаривание следует делать вечером, а утром полить амариллис с четырех сторон, весь ритуал повторяется в течение 3-х дней.

Как правильно пересадить амариллис

Лучше всего эти цветы приживаются в керамическом или глиняном горшке. Луковицу следует погрузить на 2/3 в почву. По бокам от луковицы не должно быть слишком много пространства. Желательно не более 5 сантиметров пространства по бокам, а вот снизу наоборот - амариллис имеет большую корневую систему. Обязательно на дне горшка должен быть дренаж чтобы корни не сгнили.

Внимание! Луковица амариллиса ядовита! Сок луковицы может вызвать ожоги на коже поэтому следует работать в защитных перчатках.

Амариллис во время цветения любит свет, но без попадания прямых солнечных лучей. В период покоя, когда цветок не цветет, наоборот любит темное и прохладное место.

Удобное расположение и бережный уход за цветком позволит воплотить мечты о любви, путешествиях, самосовершенствовании. Амариллис отдаст вам гораздо больше, чем вы потратите, и поблагодарит спокойствием, благополучием и уютом в доме.