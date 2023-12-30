Бізнес на полуниці в шоколаді. Як 26-річна одеситка під обстрілами радує українців смаколиками

Любити смачні, красиві солодощі. Інтуїтивно вибудувати бізнес. Знайти людину, яка драйвитиме твою справу. Просувати нову професію. Вийти на всеукраїнський рівень. Все це - під час пандемії, потім - повномасштабної війни, у Одесі, яку росіяни обстрілюють без упину. Засновниці шоколадного будинку Fraga Дар'ї Степаненко 26 років. Останні три з них дівчина присвячує розбудові власного бренду смаколиків.

РБК-Україна (проект Styler) побачило, як робляться ідеальні полуниця і фінік в шоколаді, зелений шоколад із присмаком матча і дізнався декілька лайфхаків про побудову сучасного фудбізнесу в нашій країні.

Як зародився бізнес Дар’ї

Шоколадний цех Fraga знаходиться в Одесі на Рішельєвській. Це - самий центр міста, де дуже зручно підхопити своє замовлення, якщо хочеться зекономити на доставці, або коли є просто вільна годинка. Мінус - це старий житловий фонд, де бомбосховищ немає.

Продажі бренду ростуть через Instagram, "сарафанне радіо", постачання ягід, фруктів та драже в шоколаді кав'ярням. Тут працює не вивіска, а правильна стратегія і репутація.

Дар'я розповідає, що не так давно зайшла в глухий кут, хоча певне коло клієнтів сформувалось, репутація, продукт були. Тоді засновниця пішла на бізнес-консультацію, а потім залучила до проєкта партнерку - бізнес-стратега.

"Я розуміла, що максимально інтуїтивно побудувала бізнес, а от куди далі? У нас вже було дуже багато клієнтів, я не справлялась сама і не вміла делегувати, я мала навчитись бути підприємцем", - згадує Дар'я.

Дар’я Степаненко (фото: instagram.com/znamerovskaya_)

Її партнерка Оксана Козонова досвідчений підприємець - вона співзасновниця української компанії з виробництва кави та мережі кав'ярень. Виробник кави має контакти з багатьма кав'ярнями, а де кава - там і солодощі. Але в першу чергу Оксана - стратег. Тож з її приходом шоколадний дім отримав поштовх до розвитку.

Однак починалось все без масштабних планів. За освітою Дар'я - архітектор.

"Історія запуску Fraga пов'язана із моїм колишнім хлопцем. Він моряк, коли був у рейсах, йому бувало важкувато. Тож подзвонив одного разу і сказав: все, повертаюсь, починаємо свою справу", - згадує Дар'я.

"Але він досі ходить в рейси. А у бізнес поринула я. Я з дитинства пекла, навіть робила торти маминим подружкам на замовлення, вони платили якусь копієчку. Запропонувала: скоро 14 лютого, 8 березня, давай спробуємо щось зробити смачне для закоханих, для дівчат?" - розповідає дівчина.

Тоді вони витратили на смаколики близько 10-15 тисяч гривень. Це був шоколад і невеличка партія полуниці. Дорожчою була полуниця - у березні 2020 року вона коштувала по 400 гривень за кіло. Шоколаду бізнесмени-початківці взяли небагато, різного, щоб спробувати: який подобається, який не подобається та обрати майбутнього постачальника.

Насправді це можуть бути невеликі інвестиції. На ринку багато молодих дівчат і хлопців пробують робити такий продукт, вчаться. Але у досвідчених шоколатьє вимоги до своєї продукції вищі: там не дуже охайно мокнули, неестетично, там ще якийсь візуальний чи смаковий брак.

Майбутній бізнес стартував за тиждень до пандемії COVID-19. Дар'я зробила сторінку в Instagram. Спочатку прийшли знайомі, які точно знали, як вона смачно готує. Потім грянув "ковід", і замовлення подарунка або смаколиків для себе з доставлянням стало спасінням.

Про масштабування бізнесу Дар'я говорить у перерахунку на шоколад: на початку 2,5 кілограми шоколаду вистачало на два тижні. Тепер йде 10 кілограмів на день. І людей в команді вже 10.

Крафтові смаколики з Одеси (фото: instagram.com/fraga.est.2020)

Шоколатьє - то не просто

Тільки здається, що полуниця в шоколаді - то дуже проста справа. Береш, топиш шоколад, вмокаєш полуницю і залишаєш застигати. І все. Кореспондент РБК-Україна спробувала цю "просту справу" - і вийшло, що хвостик полуниці не тримається, шоколад покриває ягідку нерівномірно і застигає смугасто. Шоколатьє поруч робив це вивірено і швидко. А для того, щоб зробити горішки в шоколаді, застосовується апарат, схожий на барабан, в який заливається шоколад, закидаються горішки, і він починає обертатися, перемішуючи продукти.

Півтора роки тому, коли Дар'я вирішила трохи розширити бізнес, і шукала кондитерів, які могли б взяти на себе виробництво полуниці в шоколаді, вона стикнулась з великою проблемою: кондитерів знайти було неможливо. Тоді партнерка Оксана запропонувала: нумо популяризувати нову професію - шоколатьє. Свого часу так само вводилась професія бариста - сама назва здавалась дивною, але наразі це - одна з найпопулярніших професій для молоді. Тож дали об'яву: шукаємо шоколатьє. Обов'язково - без досвіду.

"В майбутньому ми хочемо створити власну школу шоколатьє", - ділиться підприємиця.

Полуниця в шоколаді (фото: instagram.com/fraga.est.2020)

Разом з командою придумали зручний графік, без перевантажень. Додали бонуси від виробітків тощо. І у компанію почали телефонувати не лише молодь, а й досвідчені чоловіки років 40-50 - вони хотіли співпрацювати.

"Ми виробляли свою технологію, як правильно вмокати кожну ягідку, щоб не зачепити ніде пальчиком, щоб не зробити бульбашку. Тому що шоколад, коли ти його перемішуєш під час темперування, набирає повітря і потім можуть бути сюрпризи в виробництві. А поверхня ягідки в шоколаді має бути абсолютно рівною, декор коробки має бути ідеальним - таким, яким я його "побачила", придумала. У нас є своя система розташування ягідок у коробках", - говорить молода підприємиця.

Крафтові смаколики з Одеси (фото: instagram.com/fraga.est.2020)

З чого роблять смаколики?

Сезон української полуниці - з червня по початок листопада. А з листопада по травень Дар’я працює полуницею з Греції або Іспанії. Звісно, тоді і ягода, і продукція дорожчає. Хоча за часів повномасштабного вторгнення, окупації частини родючого півдня, перешкоджання роботи фермерів по всій Україні, українська теж била цінові рекорди.

Шоколад - лише бельгійський, тому що це визнана у світі якість. Він зберігається у вигляді маленьких калет (шоколадних монеток).

Наскільки вартість кінцевого продукту в умовах війни впливає на лояльність клієнтів? Залежить від того, на чому ця лояльність базується. Якщо на демпінгу, то втратити клієнта можна. А якщо на сервісі і особистому ставленні, то бізнес витримає.

"Чесно кажучи, у мене на початку бізнес будувався на сарафанному радіо. Людям подобалось купувати у мене. Навіть коли у нас з'явився акаунт - менеджер, люди писали: "Дашенька, а можете зібрати нам коробочку?" Вони звикли, що тривалий час я робила майже все сама. Я була таким гібридним співробітником, який працював на всіх етапах - від вибору полуниці до організації доставляння. Тому у нас максимальна довіра, любов, клієнти знають нас за іменем. І ми ніколи не стикалися з питанням: "А чому у вас полуниця подорожчала?" Люди лояльні, вони розуміють, що є сезон і несезон. Вони теж бачать ріст цін", - розповідає засновниця Fraga.

Сьогодні Степаненко з колегами збирає смачні коробочки не лише з полуниці в шоколаді, а й з фініків, лохини, малини, горіхів, сезонних фруктів - інжиру, черешні тощо. Шоколад - чорний, білий, рожевий (з присмаком полуниці), молочний, матча - шоколад зеленого кольору. Останній з'явився влітку 2023 року.

"Це мікс смачного матча-чаю та білого шоколаду. Я не навчалась цього десь, просто виникають ідеї. Чому б не спробувати зміксувати матча і шоколад? А чому б не мокати у шоколад фініки? Ідея приходить, і я експериментую", - ділиться Дар'я.

Наприклад, так з'явилась сублімована малина - дегідрована ягода. Це коли беруть ягідку і повністю забирають з неї воду. У такого продукту термін зберігання досить великий. Таку ягоду в шоколаді можна відправляти всією Україною, можна відкласти і з'їсти не одразу або максимум через два дні, як зі свіжою полуницею, а через місяць.

Процес виробництва смаколиків

Про техніку і важливі дрібниці

Перші півроку бізнес розташовувався у його засновниці вдома. Все, що залишалось суто Дар'їним - це ліжко. Все інше займала Fraga.

"Бюджету на контент, оренду студії чи оплату послуг фотографа у мене не було. Тому перші фото подарункових коробочок я робила на своєму ліжку вдома на старенький iPhone 8. Тому у деяких клієнтів згодом з'явилась асоціація - фото солодощів на постелі - то ми. Вважайте - одна з наших фішок", - посміхається Дар'я.

На запитання про інші фішки, Дар'я говорить: "Знаєте, я над відповіддю на це питання свого часу теж сиділа і думала".

"Бізнес - це відображення власника. Я - перфекціоніст, тому вся моя команда заморочується над дрібницями. Від декору ягідки до тексту на листівці, який ми іноді складаємо всією командою. Наприклад, шоколад має бути правильно темперований - розтоплений при правильній температурі, щоб ви могли його тримати у ручках, їсти і він не розтанув. В таких нюансах наша фішка", - пояснює дівчина.

Перші фото подарункових коробочок дівчина робила на своєму ліжку (фото: instagram.com/fraga.est.2020)

Так було і з назвою. Неймінг - дуже важлива складова бренду. Fraga - це полуниця з… латини. Чому з латини? Бо перебирали всі можливі мови, і на латині звучить найцікавіше.

Ще один приклад - коли шукали формулу матча-шоколаду, виявилось, що чай має бути найвищого ґатунку, інакше колір виходить не той. Щоб дійти висновку довелось експериментувати.

Після півроку роботи вдома, знайшли приміщення, зробили ремонт. Довелось купити холодильник для зберігання полуниці. Потім - ще один. Додаткове обладнання для більш об'ємного темперування шоколаду.

Кожного ранку приходить великий об'єм свіжої ягоди, яку потрібно швидко перебрати. Ту, яка не проходить відбір, раніше віддавали в кав'ярні на смузі. Але 2024 року підприємиця хоче запустити лінію конфітюру. Це ще один товар, який витримує час зберігання і може надсилатись поштою по всій Україні. Постачальники вже перевірені, хоча на початку знайти свого виробника було теж проблемою: намагались підкласти некондиційну ягоду, відвантажити її менше, ніж вказано у накладній тощо.

Матча-шоколад (фото: instagram.com/fraga.est.2020)

Про людей, плани і емоції

Свята - час, коли замовлень дуже багато. Наприклад, перед 14 лютого 2023 року Дар’я перестала приймати замовлення за два дні. Але один дуже настирний чоловік обривав телефон, писав в усі месенджери: "Благаю, прийміть моє замовлення, врятуйте відносини". Довелось рятувати, бо як відмовити при такій вірі в силу твого продукту?

Сьогодні відсотків 70 клієнтів Fraga - в Одесі. В планах - перевернути статистику і захоплювати інші міста.

"Ми хочемо вийти в Київ, нас про це просять навіть деякі кав'ярні, вони б замовляли у нас продукт. В Одесі кожного дня ми збираємо замовлення на 5-6 кав'ярень мінімум", - говорить засновниця смачного бізнесу.

Перший клієнт - кав'ярні - прийшов після рекламної зйомки. Але не тому, що побачили і зацікавились, а тому що спробували. У Дар'ї залишилась полуниця, яку вона просто віддала кав'ярні: поставте на вітрину, може хтось купить. Наступного дня їй подзвонили і забронювали лохину в шоколаді.

Озираючись на майже два роки великої війни, Дар'я говорить, що не очікувала такого розвитку в цей час. На початку масштабної війни вона працювала одна. Батькам сказала: "Мій бізнес - це моя дитина, як я його залишу?" У 2022 році було таке, що шоколад топили на свічках, коли не було світла. Я тоді дивилась на все це і просто плакала. Потім купили генератор, до цієї зими підготувалися гарно.

"Єдине що, звичайно, буває страшно. Бувають періоди, коли тривога кожну ніч і вся Одеса не спить. Не спить наш аккаунт-менеджер. Люди, сидячи в бомбосховищі, пишуть в цей час в дірект (а це десь о 4-5 ранку), що хочуть зробити замовлення на завтра. А ми їх приймаємо. Ось така віра в завтрашній день", - уcміхається Дар’я.

Дар’я хоче, аби її смаколики куштували всі українці (фото: instagram.com/fraga.est.2020)