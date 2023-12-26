Бійцям 110-ї бригади, які врятували прапор "Шахтаря", передали обладнання від Ахметова

На знак поваги та шани до вчинку військових, які не змогли пройти повз символічний "стяг опору", президент ФК "Шахтар", бізнесмен Рінат Ахметов у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" передав бійцям 110-ї бригади важливе обладнання, яке рятує життя, і допомагає протистояти ворожим дронам – дві станції РЕБ, які вже працюють цілодобово на найгарячішому авдіївському напрямку.

"Дякуємо за міцну підтримку Сталевому іронту та "Шахтарю". Бажаємо клубу в свою чергу перемог на футбольному полі, примноження наших чудових спортивних традицій. Віримо в нашу команду, вболіваємо та разом наближаємо перемогу! Нехай ця реліквія, що обпалена вогнем війни, символізує незламність українського духу та приносить тільки успіх", - подякував начальник ППО 110-ї окремої механізованої бригади на позивний "Арфа".

Передачу важливого обладнання на донецький напрямок здійснили представники групи "Метінвест" та колишній керівник АКХЗ, які систематично підтримують бригади ЗСУ в Авдіївці.

"Будівлі, де знаходився спортивний зал, майже вже немає, але якимсь чином прапор зберігся. Це дійсно цінна реліквія, яку військові зберегли та передали "Шахтарю". В свою чергу з бійцями 110-ї бригади ми завжди в діалозі, підтримуємо та допомагаємо необхідним: автівками, обладнанням. Об’єднаними зусиллями всі українці наближають перемогу у війні", - зазначив народний депутат, колишній директор АКХЗ Муса МАГОМЕДОВ, який і закріпив декілька років тому флаг "Шахтаря" у спортзалі коксохіму.

Станції РЕБ є лише невеликою частиною допомоги, яка надається ЗСУ в межах Сталевого Фронту.

"Донбас завжди був і залишається українським, ми всі чекаємо, коли улюблений "Шахтар", - футбольний клуб - легенда і символ краю повернеться до себе додому, як і кожен українець, хто сьогодні вимушено залишив свій дім. Саме для цього українські воїни, бізнес та суспільство разом роблять усе, щоб наблизити цей момент", - зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко під час зустрічі з військовими.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення, в межах "Сталевого фронту" Ріната Ахметова ЗСУ та мирним мешканцям в Україні було надано допомоги на 6,7 млрд гривень. До ЗСУ були поставлені тисячі одиниць обладнання і техніки, від катерів і бронеавтівок, до дронів і приладів нічного бачення.