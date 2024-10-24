"Битва за світло": вийшов офіційний трейлер фільму про боротьбу з енергетичним тероризмом РФ

Офіційний трейлер фільму доступний за посиланням.

Режисером стрічки виступив Василь Київський. Героями фільму стали командири зенітно-ракетних комплексів Повітряних Сил, які першими зустрічали вогнем літаки та гелікоптери ворога 24 лютого.

Також героями стрічки стали рятувальники ДСНС, які працюють на найскладніших пожежах на стратегічних об’єктах.

Також у фільмі розповідається про енергетиків ДТЕК, які під час обстрілу залишались на теплоелектростанції, щоб не допустити ще більш масштабних наслідків після атаки.

"Кожен з героїв "Битви за Світло" – це легенда, про яку можна і треба зняти окремий фільм", – зазначив режисер Василь Київський.

У зйомках фільму "Битва за Світло" також взяв участь Олександр Усик. Він прагне привернути увагу міжнародної аудиторії до наслідків руйнувань енергетики України та закликає світ консолідуватись у підтримці.

"Ми все одно це пройдемо. Навіть, якщо не буде світла, ми і є світло – українці, які світять на весь світ", – сказав Олександр Усик.

Всеукраїнська прем’єра фільму відбудеться 17 листопада.