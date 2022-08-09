Битва за Харьков: откровения телеведущей Ольги Бутко музею "Голоса мирных"

"Я снимала мою личную историю о Харькове. Я выросла в районе Пятихатки, там живет моя семья. Я не могла не поехать и не показать, что произошло с моим родным районом из-за войны, которую развязала Россия против Украины", - делится Ольга.

Ее район русские почти полностью прошли еще в первый день войны, прежде чем были разбиты украинским войском. Ольга узнавала об этих событиях от родных и видела кадры в интернете. Психика защищалась - казалось, что это не может происходить на самом деле. Поэтому решиться поехать в Харьков было нелегко: телеведущая боялась увидеть все на собственные глаза.

В городе съемочная группа сразу поехала в школу, где когда-то училась Ольга. Вестибюль, в котором проходили торжественные мероприятия, где она встречалась с одноклассниками, был разрушен. Было трудно видеть в таком состоянии место, которое еще недавно было наполнено детскими голосами.

"Мое чувство об этой поездке: это трагедия, боль и Надежда. Я думала, что буду плакать там. Но меня переполняла надежда - потому что я познакомилась и увидела тех людей, благодаря которым держится этот город", - признается Ольга.

Особенно ее поразила работа волонтеров, которые передают помощь стареньким людям в наиболее обстреливаемых районах города. Людям, которые даже сами не могут ходить. Волонтеры ищут их и помогают, как могут.

"Все ужасы, что сейчас происходят, как ножом по сердцу. А то, что делают волонтеры - это как пластырь из любви, который прикладывают к ране, и становится лучше", - говорит она.

Ольга уверена: очень важно рассказывать о событиях войны. Но важно показывать не только разрушение и боль, но и то, на чем держится город. Тех, благодаря кому держатся люди. Она мечтает вернуться в мирный Харьков после победы Украины. Ольга полна надежды на то, что несмотря на боль мы все переживем и сможем отстроиться. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке

Свою историю Ольга Бутко доверила музею "голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже более 30 000 историй.

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