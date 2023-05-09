Біполярний розлад: як насправді виглядає ця "модна" хвороба

Біполярні розлади в останні роки стали діагностувати значно частіше. І це захворювання може скосити у будь-якому віці. Часом людині зі схильністю до частих змін настрою можуть за очі приписати "біполярку".

Що ж таке біполярний афективний розлад (БАР), чим він небезпечний і якими симптомами проявляється – читайте у матеріалі нижче.

Як часто зустрічається БАР

За даними статистики, з різними симптомами біполярного спектру тією чи іншою мірою стикаються до 6,5% населення Землі. І це лише у тих, кому ставлять діагноз. А не діагностований БАР може мати цифру у 2-3 рази більше.

Перші ознаки такого розладу зазвичай з'являються рано – віком від 15 до 24 років. До піку та дуже чітких симптомів такий розлад приходить у більш зрілому віці – після 40 років.

Від появи симптомів до постановки діагнозу можуть пройти роки й людину лікуватимуть від зовсім інших розладів, як наслідок – поліпшення не буде, а ось погіршення – цілком імовірно.

БАР насправді не "модна" хвороба, а цілком серйозний психологічний і психічний розлад, який не просто може ускладнити людині життя, а й зробити його інвалідом.

Ця хвороба посідає шосте місце у причинах інвалідності у людей віком від 45 років. Майже у половини людей з БАР хоча б раз у житті були спроби суїциду.

Що таке біполярний розлад

За даними клініки Майо, раніше біполярний розлад у психіатрії називали маніакально-депресивним психозом. Ця хвороба супроводжується різкими перепадами настрою, що включають емоційні підйоми (манія або гіпоманія) та спади (депресія).

Епізоди перепадів можуть виникати рідко або до кількох разів на рік.

У стані депресії людина може відчувати смуток, безнадійність, втрачати інтерес і перестати отримати насолоду від більшості занять. При емоційному підйомі людина відчуває ейфорію, вона сповнена енергії, швидко збуджується, горить ідеями.

Перепади можуть впливати на сон, енергію, активність, судження, поведінку та здатність ясно мислити.

Симптоми БАР

При маніакальній фазі:

Надлишок енергії

Немотивована радість та оптимізм

Захопленість якимись неймовірними (чи навіть цілком реальними, але несподіваними) ідеями

Безперервний стан емоційного збудження та ейфорії

Зниження потреби уві сні

Незвичайна балакучість

Занадто швидка швидкість думки

Необдумані рішення - спонтанні покупки, сексуальні зв'язки, ризик фінансів

У такій фазі людина може зірватися і виїхати в інше місто, з палаючими очима вмовляти друзів зайнятися якоюсь новою справою, розповідати збуджено про те, що відвідала якась важлива думка чи відкриття.

Депресивна фаза

Відсутність енергії

Поганий настрій

Зневіра та розпач

Зниження розумової активності та концентрації

Суїцидальні нахили

Втрата апетиту та ваги

Збільшення кількості сну

Симптоми в різних людей різні періоди життя можуть відрізнятися. Понад те, є кілька різновидів і типів БАР.

Діагностика БАР та лікування

Чому у людей розвивається біполярний розлад - вчені та медики поки що так і не з'ясували. Вважається, що БАР розвивається на тлі комплексу фізичних, екологічних та соціальних причин.

Діагностувати біполярні розлади досить складно - цю хворобу не можна побачити в аналізах, на МРТ або на УЗД. Поставити діагноз може лише лікар-психіатр за підсумками бесіди з пацієнтом та проведення діагностичних тестів. Для більш точної діагностики дуже важливою є інформація від людей з близького оточення.

Річ у тому, що люди з БАР дуже часто здаються абсолютно нормальними. Їхні перепади приписують специфіці емоційної системи та різним факторам. Мовляв, депресія через роботу чи звільнення тощо.

Повністю вилікувати пацієнтів із БАР сучасна медицина неспроможна. Але правильно підібрана терапія допомагає контролювати симптоми та жити повноцінним життям.

Складність лікування полягає ще й у тому, що у маніакальній фазі багато пацієнтів перестають вірити в реальність свого діагнозу, а в депресивній фазі перестають бачити сенс у лікуванні. Дуже важливо, щоб поряд були близькі, які допоможуть упоратися із хворобою.