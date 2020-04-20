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Билык впервые призналась о жестоком насилии мужа: я снимала побои на голове

STYLERПерсоны    20.04.2020 - 12:46
Билык впервые призналась о жестоком насилии мужа: я снимала побои на голове
Ирина Билык рассказала, что ее бил бывший муж (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина Билык откровенно рассказала о насилии со стороны бывшего мужа

Ирина Билык впервые откровенно рассказала, что ее бил бывший гражданский муж - хореограф Дмитрий Коляденко. Сейчас украинская певица замужем за фотографом Асланом Ахмадовым, от него у нее есть четырехлетний сын. Сейчас звезда вспоминает былое без горечи, но признает, что все мужчины ее очень любили и она ни о чем не жалеет. Правда, насилие со стороны бывших любимых Ирина все-таки переживала.

Так, например, Билык рассказала, что Дмитрий Коляденко резал картины в квартире и хватал ее за волосы, хотя сейчас их отношения очень нежные и дружеские. На концертах только ему позволено называть ее "билычка".

"Дима резал картины, хватал меня за волосы. Юра Никитин предложил выйти замуж, подарил кольцо. Когда я отказалась, он забрал его. Если бы в моей жизни не случились эти драмы, я бы никогда не смогла написать столько песен", - рассказала певица в интервью изданию "Гордон".

Билык сообщила, что Коляденко избивал ее до синяков на голове, она даже писала заявление в полицию.

"Я снимала побои на голове. И эти женщины из милиции хотели Диму убить, когда увидели мои синяки, ссадины. Но я ему все простила, мы продолжаем общаться, потому что он очень талантливый человек, очень душевный. Наверняка эти странные вещи с человеком делала большая любовь. Он и правда очень ревнивый", - призналась звезда.

Как сообщила Билык, сейчас Коляденко все равно любит только ее, у него не было серьезных романов после отношений с певицей.

Как мы ранее писали, дома я получу скандал: Ирина Билык неожиданно высказалась о ревности своего супруга.

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