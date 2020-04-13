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Ирина Билык и Аслан Ахмадов рассказали о своем первом свидании

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.04.2020 - 09:56
Ирина Билык и Аслан Ахмадов рассказали о своем первом свидании
Ирина Билык и Аслан Ахмадов (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Влюбленные не могут вспомнить первое свидание

В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», певица Ирина Билык и ее супруг, фотограф Аслан Ахмадов вспомнили свое первое свидание.

По словам Ирины Билык, она приехала в Москву на фотосессию к Аслану Ахмадову. Встретились творческие личности в ресторане. Правда, у Ирины и Аслана разные взгляды на этот вечер.

«Вы знаете, я даже не могу сказать, что это было первое свидание. Потому что у нас это все происходило так постепенно и в работе, то есть оно постепенно переросло в какие круглосуточные смс-ки», - вспоминает Ахмадов.

Первая встреча действительно была деловой.

«Я приехала к нему, чтобы предложить себя поснимать. Но в хорошем смысле этого слова», - говорит певица.

Несмотря на то, что Ирина с Асланом еще 4 года назад расписались, их брак можно назвать гостевым, ведь живет пара на две страны. Аслан утверждает, что за все время их отношений, никогда не имел ссор с Ириной Билык.

Напомним, ранее Ирина Билык обеспокоила сеть откровением о расставании.

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