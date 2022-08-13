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Билык на концерте в Майами позвала на сцену маму Королевой и назвала ее зятя-путиниста "го*ном"

Новина українською →
Суббота 13 августа 2022 18:05
Билык на концерте в Майами позвала на сцену маму Королевой и назвала ее зятя-путиниста "го*ном" Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Татьяна Самарук

На днях украинская певица Ирина Билык выступала с благотворительным концертом в Майами, США. Во время выступления она позвала на сцену Людмилу Порывай - маму певицы-молчуньи, родом из Украины, Наташи Королевой.

Видео в своем Instagram опубликовал шоумен Анатолий Анатолич.

Как известно, Наташа Королева жена путиниста и украинофоба Сергея Глушко ("Тарзан").

Людмила Порывай, которая сейчас проживает в Майами, пришла на концерт украинской певицы в сине-желтом наряде - желтом платье и синем платке.

На видео можно увидеть, как Билык на сцене заявила: "Моя очаровательная, несмотря на то, что ваш зять оказался го*ном...".

В ответ на это Порывай рассмеялась и дала понять, что разделяет мнение Билык.

Пользователи в комментариях также отреагировали на видео:

  • А мама Королевой смеется;
  • Ира, как всегда, что думает, то и говорит;
  • Хорошо сказала, но мало;
  • А почему о дочери умолчала;
  • Молодец, сказала правду;
  • Хорошо сказала, но мало.

Недавно Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции.

Также певица-молчунья выступала перед россиянами ко "дню победы".

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Ирина Билык Наташа Королева Тарзан
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