На днях украинская певица Ирина Билык выступала с благотворительным концертом в Майами, США. Во время выступления она позвала на сцену Людмилу Порывай - маму певицы-молчуньи, родом из Украины, Наташи Королевой.

Как известно, Наташа Королева жена путиниста и украинофоба Сергея Глушко ("Тарзан").

Людмила Порывай, которая сейчас проживает в Майами, пришла на концерт украинской певицы в сине-желтом наряде - желтом платье и синем платке.

На видео можно увидеть, как Билык на сцене заявила: "Моя очаровательная, несмотря на то, что ваш зять оказался го*ном...".

В ответ на это Порывай рассмеялась и дала понять, что разделяет мнение Билык.

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