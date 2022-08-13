Билык на концерте в Майами позвала на сцену маму Королевой и назвала ее зятя-путиниста "го*ном"
На днях украинская певица Ирина Билык выступала с благотворительным концертом в Майами, США. Во время выступления она позвала на сцену Людмилу Порывай - маму певицы-молчуньи, родом из Украины, Наташи Королевой.
Видео в своем Instagram опубликовал шоумен Анатолий Анатолич.
Как известно, Наташа Королева жена путиниста и украинофоба Сергея Глушко ("Тарзан").
Людмила Порывай, которая сейчас проживает в Майами, пришла на концерт украинской певицы в сине-желтом наряде - желтом платье и синем платке.
На видео можно увидеть, как Билык на сцене заявила: "Моя очаровательная, несмотря на то, что ваш зять оказался го*ном...".
В ответ на это Порывай рассмеялась и дала понять, что разделяет мнение Билык.
Пользователи в комментариях также отреагировали на видео:
- А мама Королевой смеется;
- Ира, как всегда, что думает, то и говорит;
- Хорошо сказала, но мало;
- А почему о дочери умолчала;
- Молодец, сказала правду;
- Хорошо сказала, но мало.
Недавно Наташа Королева уехала из России в США и заговорила об эмиграции.
Также певица-молчунья выступала перед россиянами ко "дню победы".