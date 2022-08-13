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Білик на концерті у Маямі покликала на сцену маму Корольової і назвала її зятя-путініста "гі*ном"

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Субота 13 серпня 2022 18:05
Білик на концерті у Маямі покликала на сцену маму Корольової і назвала її зятя-путініста "гі*ном" Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Тетяна Самарук

Днями українська співачка Ірина Білик виступала з благодійним концертом у Маямі, США. Під час виступу вона покликала на сцену Людмилу Поривай - маму співачки-мовчунки, родом з України, Наташі Корольової.

Відео у своєму Instagram опублікував шоумен Анатолій Анатоліч.

Як відомо, Наташа Корольова дружина путініста і українофоба Сергія Глушка ("Тарзан").

Людмила Поривай, яка зараз проживає у Майамі, прийшла на концерт української співачки в синьо-жовтому вбранні - жовтій сукні та синій хустці.

На відео можна побачити, як Білик на сцені заявила: "Моя чарівна, попри те, що ваш зять виявився гі*ном...".

У відповідь на це Поривай розсміялася й дала зрозуміти, що поділяє думку Білик.

Користувачі у коментарях також відреагували на відео:

  • А мама Корольової сміється;
  • Іра, як завжди, що думає, те і говорить;
  • Гарно сказала, але мало;
  • А чому про доньку промовчала;
  • Молодець, сказала правду;
  • Добре сказала, але мало.

Нещодавно Наташа Корольова виїхала з Росії в США і заговорила про еміграцію.

Також співачка-мовчунка виступала перед росіянами до "дня перемоги".

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Ірина Білик Наташа Королева Тарзан
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