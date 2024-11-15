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Більше жодних черг. Google Maps додає нові функції, які допоможуть вам у святковий сезон

Захоплююче оновлення Google Maps додає нові корисні функції (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google Maps отримав досить суттєве оновлення до свят, представивши функцію пошуку товарів у додатку, яка допоможе користувачам знаходити певні товари у найближчих магазинах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Деталі оновлення

Нова функція дозволяє покупцям шукати електроніку, товари для дому, продукти харчування та подарунки в останню хвилину прямо в інтерфейсі Карт.

Користувачі громадського транспорту тепер також можуть отримати доступ до звітів про затримки, створені користувачами, та покращеної інформації про станції, включаючи докладні розташування входів у метро та пропозиції альтернативних маршрутів.

Крім того, для власників електромобілів додаток отримав функцію синхронізації маршрутів з урахуванням зупинок на зарядку, що дозволяє користувачам відправляти свої заплановані маршрути безпосередньо на автомобілі із вбудованими картами Google.

У прагненні знизити святковий стрес, Maps також покращила свою функцію "Популярний час" із докладними прогнозами трафіку та інформацією про завантаженість магазинів. Google рекомендує уникати пікових годин руху, особливо з 13:00 до 16:00 у дні, що передують Різдву.

Нові функції Google Maps (фото: MacRumors)

Нагадаємо, що Google Maps запускає нові функції безпеки на дорозі.

А ще ми писали про 5 причин, чому водії обирають Waze замість Google Maps.

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