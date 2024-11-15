Більше жодних черг. Google Maps додає нові функції, які допоможуть вам у святковий сезон

Деталі оновлення

Нова функція дозволяє покупцям шукати електроніку, товари для дому, продукти харчування та подарунки в останню хвилину прямо в інтерфейсі Карт.

Користувачі громадського транспорту тепер також можуть отримати доступ до звітів про затримки, створені користувачами, та покращеної інформації про станції, включаючи докладні розташування входів у метро та пропозиції альтернативних маршрутів.

Крім того, для власників електромобілів додаток отримав функцію синхронізації маршрутів з урахуванням зупинок на зарядку, що дозволяє користувачам відправляти свої заплановані маршрути безпосередньо на автомобілі із вбудованими картами Google.

У прагненні знизити святковий стрес, Maps також покращила свою функцію "Популярний час" із докладними прогнозами трафіку та інформацією про завантаженість магазинів. Google рекомендує уникати пікових годин руху, особливо з 13:00 до 16:00 у дні, що передують Різдву.

Нові функції Google Maps (фото: MacRumors)