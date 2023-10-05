Більше не "промахнетесь": кулінар розповіла, як вибрати стиглий та смачний авокадо

Вибрати соковитий, дозрілий та смачний авокадо - завдання не з простих. У відео з рецептами авокадо завжди м'який та легко розминається вилкою. Але після покупки ви вдома можете виявити, що він твердий як камінь.

Як правильно обирати авокадо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на поради відомого кулінарного блогера Дарії Дорошкевич у сюжеті " Сніданок 1+1 ".

Яким має бути авокадо

Дорошкевич зазначає, що плід треба обирати залежно від того, коли ми збираємося з нього щось готувати та їсти.

"Всі знають, що авокадо має бути м'яким, як масло, яке ми дістали з холодильника, але воно ще не нагрілося. Ось така має бути консистенція", - пояснила кулінар.

Як вибирати авокадо

Визначити стиглість авокадо можна по плодоніжці: якщо вона суха, легко відривається - цей плід можна купувати. Якщо ви відірвали плодоніжку, авокадо потрібно з'їсти швидко, інакше воно почне псуватися.

Якщо плодоніжки немає, то авокадо не дозрів або прибрали. Такий плід швидко зіпсується.

А чи можна прискорити дозрівання авокадо?

Дарина розповіла, що можна використати лайфаки, які дозволять авокадо швидко дозріти. Або ви просто хочете, щоб плід став м'якшим.

Загорніть авокадо в паперовий пакет із яблуком або бананом і залиште на 1-2 дні. Якщо хочете, щоб плід дозрів дуже швидко - загорніть його у харчову плівку.

Як не можна зберігати авокадо

А ось зберігати авокадо у холодильнику Дорошкевич не рекомендує. Будь-які жири при охолодженні стають менш смачними.

"Весь смак жирів розкривається за кімнатної температури", - підкреслює кулінар.

Щоб половинка плоду не потемніла, полийте її соком лимона та загорніть у харчову плівку.

Як приготувати олію з авокадо

З авокадо можна зробити домашню ніжну олію, яка чудово підійде для тостів на сніданок. Своїм рецептом такої олії поділився кулінар Василь Мішлен.

Вам знадобиться:

Авокадо - 2 шт.

Вершкове масло 82% - 1 пачка

Сіль - 1 ч. л.

Чорний перець - 1 ч. л.

Сушений часник - 1 ч. л.

Сушений кріп - 1 ч. л.

Сік - ½ лайма або лимона

Спосіб приготування:

Авокадо очищаємо від шкірки та серцевини. Вершкове масло ріжемо кубиками. Авокадо, олію, спеції та сік лайма збиваємо блендером до стану однорідності. Отриману масу викладаємо у форму та відправляємо у холодильник на 2 години.

За словами вчених, в авокадо міститься багато вітамінів та корисних жирів. Цей плід входить до списків найкорисніших продуктів.