Більше не "промахнетесь": кулінар розповіла, як вибрати стиглий та смачний авокадо
Вибрати соковитий, дозрілий та смачний авокадо - завдання не з простих. У відео з рецептами авокадо завжди м'який та легко розминається вилкою. Але після покупки ви вдома можете виявити, що він твердий як камінь.
Як правильно обирати авокадо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на поради відомого кулінарного блогера Дарії Дорошкевич у сюжеті "Сніданок 1+1".
Яким має бути авокадо
Дорошкевич зазначає, що плід треба обирати залежно від того, коли ми збираємося з нього щось готувати та їсти.
"Всі знають, що авокадо має бути м'яким, як масло, яке ми дістали з холодильника, але воно ще не нагрілося. Ось така має бути консистенція", - пояснила кулінар.
Як вибирати авокадо
Визначити стиглість авокадо можна по плодоніжці: якщо вона суха, легко відривається - цей плід можна купувати. Якщо ви відірвали плодоніжку, авокадо потрібно з'їсти швидко, інакше воно почне псуватися.
Якщо плодоніжки немає, то авокадо не дозрів або прибрали. Такий плід швидко зіпсується.
А чи можна прискорити дозрівання авокадо?
Дарина розповіла, що можна використати лайфаки, які дозволять авокадо швидко дозріти. Або ви просто хочете, щоб плід став м'якшим.
Загорніть авокадо в паперовий пакет із яблуком або бананом і залиште на 1-2 дні. Якщо хочете, щоб плід дозрів дуже швидко - загорніть його у харчову плівку.
Як не можна зберігати авокадо
А ось зберігати авокадо у холодильнику Дорошкевич не рекомендує. Будь-які жири при охолодженні стають менш смачними.
"Весь смак жирів розкривається за кімнатної температури", - підкреслює кулінар.
Щоб половинка плоду не потемніла, полийте її соком лимона та загорніть у харчову плівку.
Як приготувати олію з авокадо
З авокадо можна зробити домашню ніжну олію, яка чудово підійде для тостів на сніданок. Своїм рецептом такої олії поділився кулінар Василь Мішлен.
Вам знадобиться:
- Авокадо - 2 шт.
- Вершкове масло 82% - 1 пачка
- Сіль - 1 ч. л.
- Чорний перець - 1 ч. л.
- Сушений часник - 1 ч. л.
- Сушений кріп - 1 ч. л.
- Сік - ½ лайма або лимона
Спосіб приготування:
Авокадо очищаємо від шкірки та серцевини. Вершкове масло ріжемо кубиками. Авокадо, олію, спеції та сік лайма збиваємо блендером до стану однорідності. Отриману масу викладаємо у форму та відправляємо у холодильник на 2 години.
За словами вчених, в авокадо міститься багато вітамінів та корисних жирів. Цей плід входить до списків найкорисніших продуктів.
До речі, раніше ми розповідали про те, кому авокадо їсти не можна.
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