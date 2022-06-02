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Билли Айлиш на концерте подняла огромный флаг Украины (видео)

Фото: Билли Айлиш поддержала Украину на концерте (instagram.com/billieeilish)
Автор: Styler

Популярная американская певица Билли Айлиш на концерте развернула огромный флаг Украины, поддержав в трудное время наш народ. Это произошло в немецком городе Бонн.

Видео выступления звезды появились в сети.

"Мне удалось снять момент как американская певица Билли Айлиш подняла украинский флаг на своем акустическом концерте перед началом европейского тура в немецком городе Бонн", - написала под видео украинская диджей Настя.

Кстати, флаг Билли Айлиш передала из зала украинская исполнительница Jerry Heil (Яна Шемаева).

"Мне удалось дать флаг Билли Айлиш. Друзья, большое спасибо за то, что поддерживаете Украину и позволяете миру услышать и увидеть нас снова", - написала Jerry Heil.

На флаге украинская певица написала "Спасибо за твою силу". По ее словам, у нее была миссия - передать флаг Билли Айлиш. И это получилось!

Со второй фан-зоны концертного зала певица перебралась в первую и подошла почти под сцену. Там она передала украинский флаг мужчине, который передал его на сцену.

Как мы ранее писали, Шэрон Стоун трогательно поддержала Украину.

Также читайте, что известный американский писатель Стивен Кинг поддержал Украину. Свою позицию он продемонстрировал в сети.

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Билли Айлиш