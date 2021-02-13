Билл Гейтс дал новое интересное интервью. Мы выбрали лучшие цитаты

"Книги - это один из лучших способов познать мир, поэтому я люблю читать то, что учит меня чему-то новому. В мой список для чтения всегда входят книги по истории и науке. Я больше тяготею к научной литературе, хотя я бы не сказал, что избегаю художественной литературы. Я читаю только пару романов в год. Тем не менее, я их люблю".

"Мне очень понравилась новая книга президента Обамы. Было интересно читать о временах, когда он боролся с неуверенностью в себе, и о том, как он справлялся с этим... В нем был уровень откровенности и саморефлексии, который не так уж часто встречается у лидеров".

"Над пропастью во ржи" был одним из моих любимых со времен средней школы. Когда я впервые прочитал ее в восьмом классе, я подумал, что это просто занимательная история. Затем кто-то объяснил мне, что это имеет более глубокий смысл, которого я еще не осознавал в отношении книг. Я немедленно перечитал его, чтобы попытаться раскрыть скрытые темы".

"Несколько месяцев назад я прочитал "Нового Джима Кроу" Мишель Александер и был шокирован ее рассказами о суровых тюремных сроках, которые судьи часто вынуждены выносить... Ее книга была написана десять лет назад, но, к сожалению, не менее актуальна и сегодня".

"Я часто спрашивал своих учителей, какие книги им нравятся больше всего, и просматривал списки, которые они давали мне. Наш школьный библиотекарь тоже предлагал мне почитать. Она часто дарила мне книги, предназначенные для детей старше меня, что меня очень волновало".

"Прошлым летом я прочитал "Все врут" Сета Стивенса-Давидовица. Книга о том, что данные Интернета - и особенно поисковых систем - раскрывают поведение человека (вы знали, что люди, страдающие раком поджелудочной железы, часто ищут в Google "боли в спине" и "пожелтение кожи" перед тем, как поставить себе диагноз?) Это было очень интересно, но он не узнал, что мы можем сделать с этими знаниями. Я хотел бы прочитать вдумчивую книгу о том, как эта информация может улучшить жизнь".