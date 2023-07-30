"Бігали з автоматами". Угорські прикордонники годинами тримали українських дітяй, які їхали на гастролі

Деталі скандального інциденту

Автобус з українськими дітьми без проблем перетнув кордон з української сторони у пункті "Лужанка", а от труднощі уже почалися на угорській території. При цьому учасники ансамблю мали усі необхідні документи.

"Ми не одноразово перетинали кордон у цьому пункті і кожного разу прикордонники поводились неналежно. Усім своїм виглядом вони показували, що не хочуть, аби ми гастролювали за кордоном. Ми чекали багато годин, вони спершу щось у журналі водіїв перевіряли, тоді причепилися, що вогнегасники прострочені. Сказали, що маємо повернути автобус назад. І це все відбувалося так агресивно, вони взагалі не звертали увагу на дітей і на спеку", - розповів Мельник.

Після цього вони почали перевіряти аптечку і знайшли джгут, термін якого закінчився.

"Нас шокувало, що це все відбувалося з приниженням, маханням руками. І ти відчуваєш себе не людиною. Відношення до нас було негативне. Деякі діти почали плакати. Ми вийшли і заспівали гімн. Прикордонники бігали біля нас з автоматами, а коли побачили наш прапор - то взагалі було якесь дикунство. Казали його зняти, потім ще й показували непристойні жести", - додає керівник.

При цьому керівник ансамблю зазначив, кілька інших угорських прикордонників самі були здивовані поведінкою своїх колег.

Діти таки потрапили на міжнародний фестиваль

Українські діти таки добралися на міжнародний фестиваль і виступили в Сараєво, ймовірно, перетнувши кордон з ЄС в іншому пункті.

Зараз колеги Мельника звертаються до українських структур, аби вирішити це питання на міжнародному рівні і не допускати таких ситуацій надалі.

Мельник наголосив, що "наші діти - маленькі герої", бо не здалися і завдяки своїй наполегливості таки потрапили на фестиваль і змогли виступити, представивши Україну.

На цей інцидент активно відреагувало багато користувачів у соцмережах. Українці тепер вимагають реакції з боку влади.

Олег Мельник і народний ансамбль танцю "Вітамінчики"(фото: Facebook/Олег Мельник)