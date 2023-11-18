Бібліотекарка дала нове життя давній українській пісні, про яку майже всі забули

Що відомо про пісню "Маєран"

Ця жартівлива і весела пісня, каже Ірина, - присвята її бабусі Розалії Кіт, яка була лемкинею.

У відео молода бібліотекарка-співачка з'являється у сукні з вишитих бабусиних подушок і лемківській ґорсетці, що дісталася у спадок від прабабусі

"Пісня була випущена для популяризації української культури. А саме для ознайомленням з етногоафічною групою - лемками та їх культурною спадщиною. У кліпі знімалася у двох образах. На першому - в лемківській прикрасі з бісеру - кривулі. Другий образ - ґорсетка, яка перейшла у спадок від прабабусі, лемкині Марії. Також гафрована спідниця, схожа на ту, що носили лемкині, а взуття схоже до лемківських постолів. Цим я хотіла показати, які українці чудові та різні. І талановиті", - коментує Ірина.

Вона впевнена, що "пісня - могутній інструмент, який яскраво розповідає про культуру, історію та звичаї цілого народу".

"Наш обовʼязок берегти і популяризувати її. Особливо, коли ця пісня наших предків", - підсумовує дівчина.



