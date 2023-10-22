Безпечні осінні канікули. 19 порад, чим зайняти дитину під час відпочинку від школи

Під час воєнного стану на тлі повномасштабного вторгнення РФ благополуччя дітей має бути на першому місці. Проте цікаво провести осінні канікули, не наражаючи себе на небезпеку, цілком реально.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про правила безпеки під час осінніх канікул на тлі війни та чим можна зайнятися з дитиною під час відпочинку від школи.

Правила безпеки під час осінніх канікул на тлі війни

У цей нелегкий для нашої країни час усі вчителі, відпускаючи школярів на канікули, нагадують дітям і батькам про правила безпеки під час відпочину.

Батькам радять, зокрема:

не залишати дітей без догляду

знати, де і з ким перебувають діти і чим вони займаються

нагадувати дітям про правила дорожнього руху, засади поведінки в громадських місцях

регулярно нагадувати дітям про правила власної безпеки

Крім того, освітяни підготували докладну пам'ятку з безпечної поведінки для учнів під час осінніх канікул.

Скріншот (vseosvita.ua)

Попри велику кількість обмежень та рекомендацій (навіть якщо ви не погоджуєтесь із деякими з них), осінні канікули під час війни можуть бути цікавими й корисними. Нижче наведемо приклади справ, якими можна зайняти дітей під час осіннього дозвілля.

Спорт і фізичні вправи

Рух, фізичні навантаження й виважений режим дня корисні не лише для дорослих, але й для дітей. Адже у них завжди прірва енергії. Якщо раніше ви цього не робили, спробуйте під час канікул починати ранок із гімнастичних вправ (зарядки).

Займатися спортом (фітнесом, аеробікою, розтяжкою, йогою) зранку і впродовж дня можна під музику - це покращить не тільки фізичний стан, але й моральний.

Творче дозвілля

Якщо ваша дитина любить малювати, ліпити з пластиліну чи глини, грати на музичних інструментах, робити аплікації чи інші поробки - канікули ідеальні для таких занять.

По-перше, осінь надихає і дає вдосталь природних матеріалів для будь-якої фантазії. По-друге, коли немає школи, вільного часу у дітей набагато більше.

Рукоділля та шиття

Дехто з дітей (і, до речі, не тільки дівчата) полюбляють рукоділля чи шиття. Під час канікул можна приділити час в'язанню (на спицях чи гачком), вишивці, шиттю якихось нескладних, але корисних предметів (прихваток для кухні, скатертини для стола тощо).

Якщо вдома немає необхідних інструментів чи матеріалів - підготуватися варто заздалегідь. Придбати все необхідне можна у спеціалізованому магазині, або ж через інтернет.

Книги й письменництво

Осінні канікули - прекрасний час для затишного читання улюблених книг, ознайомлення з поезією чи написання власних творів (розповідей, есе, поезії чи навіть пісень).

Крім літератури "для душі" можна взятися також за "хвости" зі шкільної програми, якщо такі назбирались впродовж навчального процесу.

Прогулянки й дослідження

Якщо вдягтися тепло і не зважати на осінню прохолоду, канікули подарують вам із дітьми чудові прогулянки містом, парками або скверами. Разом ви можете вивчати архітектуру, породи дерев, рослин. Збирати листя, камінчики та інші природні матеріали для створення колекцій і творчих проектів.

Головне правило при цьому - уважно стежити за ймовірними повітряними тривогами і одразу шукати безпечного місця, якщо такі матимуть місце.

У лісах, степах чи біля "диких" річок і озер можна гуляти лише за умови, що там абсолютно безпечно. Ви маєте бути на 100% впевненими, що там немає мін, залишків снарядів, замінованих об'єктів чи інших небезпек.

Віртуальні екскурсії

Сучасні технології, інтернет і гаджети дозволяють долучатися до віртуальних екскурсій не виходячи з дому. Для дослідження нових об'єктів, пам'яток або ж і цілих міст і країн можна скористатися картами від Google або спеціалізованими сайтами й порталами, на яких зібрані 3D-тури для всіх охочих.

Якщо вас цікавить якийсь конкретний об'єкт чи пам'ятка, знайдіть їх офіційний веб-сайт і пошукайте там 3D-візуалізацію або 3D-екскурсію. Існують також віртуальні музеї та галереї.

Конструктори й пазли

Ще одним різновидом дозвілля під час канікул може стати конструювання або складання пазлів.

Заняття з різноманітними конструкторами - від дерев'яних моделей до класичного Lego, розвивають у дітей уяву, увагу, посидючість і терпіння.

Складання пазлів, особливо всією сім'єю, дарує насолоду від проведеного разом часу й тренує мозок.

Онлайн-навчання і самоосвіта

Якщо дитина цікавиться чимось таким, на що не вистачає часу під час школи, канікули можна використати з користю - знайти в інтернеті якісь актуальні онлайн-курси або ж засісти за класичну самоосвіту з книжками та іншими необхідними матеріалами.

В інтернеті можна знайти також велику кількість тренінгів і корисної інформації з різних напрямків (мови, науки, мистецтво, спорт... навіть програмування й робототехніка).

Окрім набуття нових корисних знань, такі заняття допоможуть дітям правильно управляти власним часом, ставати більш організованими та дисциплінованими.

Фотографія

За наявності у вашій родині фотоапарата або смартфона з якісною камерою, запропонуйте дитині "перетворитися" під час канікул на фотографа.

Із базовими правилами фотозйомки, композиції та використання світла й тіней можна ознайомитись в інтернеті. Після цього ваш школярик зможе самостійно досліджувати нові знання на практиці - як вдома, так і на вулиці. Можливо, дитині це буде цікаво. Адже відчути себе справжнім майстром насправді зовсім не складно. А вам на згадку залишаться різноманітні й часом навіть дуже несподівані кадри.

Час кіно

Запропонуйте дитині під час канікул обрати певний день і час, щоб влаштувати перегляд улюблених (або ж нових) кінострічок чи мультфільмів. Для цього краще зібратися всією сім'єю. Бо ж ніхто не любить сидіти в "кінотеатрі" самотужки.

Підготуйтесь до цієї події заздалегідь - оберіть, що саме ви будете дивитися, облаштуйте зручну для перегляду локацію (щоб комфортно було всім), купіть попкорну чи інших смаколиків, а також напої. Головне - настрій та антураж.

Кулінарні експерименти

Оскільки без шкільних занять у дітей з'являється багато вільного часу, спробуйте долучити ваших школяриків до кулінарії. Спершу попросіть просто допомагати вам під час приготування сніданку (обіду, вечері). Тут важливо спокійно пояснювати, що і як потрібно робити, не нервувати у разі якихось невдач. Адже ніхто з нас не народжувався шеф-кухарем.

Якщо дитині сподобається процес (і отримані результати), вона може почати експериментувати самостійно - з різними інгредієнтами та рецептами. Можливо навіть створить власний кулінарний шедевр.

Настільні ігри

Під час канікул намагайтесь приділити дитині якнайбільше часу. Зберіться всією сім'єю та влаштуйте собі день (вечір) настільних ігор. Право вибору гри краще лишити за школярем, або ж узгодити цей момент з усіма учасниками, щоб цікаво було всім.

Якщо жодних ігор під рукою раптом не знайшлося, запитайте і попросіть у знайомих, друзів, навіть сусідів. Цікаві настілки не завжди дешеві, тому купувати їх "на раз" не варто. Але спробувати пограти й заохотити до цього дитину - обов'язково потрібно. Таке "пробне" дозвілля цілком може перетвориться на сімейну традицію.

Культурні заходи

Якщо у вашому регіоні більш-менш спокійно, сходіть із дітьми під час канікул в музей, театр, галерею, або ж відвідайте якусь виставку.

Головне правило при цьому - як і під час прогулянок - уважно стежити за повітряними тривогами й не наражати себе на небезпеку під час них.

Зміни й оновлення

На декого з людей осінь може навіювати сум, але піддаватися йому не варто. Краще змініть щось в оселі, кімнаті дитини або в її гардеробі.

Якщо грошей на щось нове бракує, можна елементарно зробити перестановку або пошукати в інтернеті якийсь недорогий, але корисний і доречний аксесуар. Дитину часом порадувати зовсім не важко. Інколи може бути достатньо нової ручки або пари рукавичок.

Підтягування "хвостів"

Багато хто з дітей не рветься в бій, штурмуючи шкільну програму. Часом у багатьох наших школярів можуть виникати так звані "хвости" - пропущений, або ж не засвоєний вчасно матеріал.

Перетворювати дім на школу під час канікул, звісно ж, не варто. Проте приділити деякий час на пояснення незрозумілих аспектів з того чи іншого предмету - цілком реально. Для цього варто пояснити дитині, що нову чверть краще починати без тих чи інших "прогалин" у знаннях.

Спілкування з друзями

Діти найчастіше - створіння соціальні. Їм потрібні друзі та спілкування. Тому напрочуд важливо не "обривати" під час канікул їх зв'язок із друзями чи однокласниками. Якщо безпекова ситуація дозволяє, відпустіть дитину в гості чи погуляти на вулиці. Проте обов'язково будьте з нею "на зв'язку".

Якщо ходити вулицями чи іти в гості - небезпечно, можна організувати спілкування дитини з друзями телефоном, або ж онлайн - через соціальні мережі, месенджери або ж інші засоби відеозв'язку.

Волонтерство та благодійність

Під час канікул діти мають чудову нагоду долучитися до різноманітних благодійних акцій чи інших подібних активностей. Можна, наприклад, допомагати волонтерам з плетінням маскувальних сіток, виготовленням окопних свічок чи енергетичних батончиків для військовослужбовців.

Можна допомагати спеціальним організаціям з опікою над потребуючими людьми або ж кинутими напризволяще тваринами. Все залежиться від бажання та наявних можливостей. Хоча відчути себе корисним - завжди приємно.

Міні-свято або вечірка

Діти, на відміну від декого з дорослих, відчувають святковий дух на всі 100%. Якщо маєте можливість, організуйте для свого школяра дозвілля з друзями на власній території. Це можуть бути просто посиденьки, піжамна вечірка або ж повноцінне тематичне свято.

Підготуйте для гостей веселі ігри та конкурси, підберіть музику для танців і смаколики для перекусів. Така подія точно не залишить нікого байдужим. Все залежить лише від вашої фантазії, приділеного часу та фінансових можливостей.

Спільні "завдання"

Регулярне та якісне спілкування з батьками є для дитини справжнім скарбом. У будь-якому віці школярі інтуїтивно покладаються на дорослих (як морально, так і фізично). Коли ж спілкування з рідними бракує - виникають недорозуміння й сутички.

Канікули є чудовою нагодою проводити з дитиною більше часу. Залучайте її за можливістю до якихось своїх справ, просіть допомогти з певними хатніми обов'язками (але не йдіть при цьому в іншу кімнату "під серіальчик"), ходіть разом за продуктами (чи ще кудись), побільше розмовляйте на різні теми... просто будьте поруч, допоки маєте таку можливість.