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Безкоштовні путівки у дитячі табори: хто зможе отримати у 2024 році

Хто зможе отримати безкоштовні путівки у дитячий табір в 2024 році (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Кабінет міністрів розширив список категорій дітей, які зможуть отримати безкоштовні путівки в "Артек". Для цього було змінено Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Хто зможе отримати у 2024 році безкоштовні путівки у дитячий табір, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтепер отримати безоплатні путівки для оздоровлення можуть отримати:

  • Діти учасників бойових дій, зокрема й добровольців
  • Діти загиблих (померлих) Захисників та Захисниць
  • Діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи та отримують допомогу на проживання ВПО
  • Зазначається також, що половина виділених путівок до Міжнародного дитячого центру (МДЦ) "Артек" передбачені для дітей, які живуть на території активних бойових дій.

Крім цього, отримувати безкоштовні путівки у дитячі табори мають право:

  • Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування
  • Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу
  • Діти з малозабезпечених сімей
  • Діти, один з батьків яких загинув, пропав безвістю або помер від поранення, отриманого в зоні проведення АТО, здійснення заходів національної безпеки та оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, зоні бойових дій.

У Мінреінтеграції зазначили, що такі зміни дозволять надати можливість оздоровити більшу кількість дітей ВПО.

Додамо, що у кожному регіоні виділяють обмежену кількість путівок до місцевих та загальноукраїнських таборів. Щоб отримати таку путівку, потрібно звертатися безпосередньо до місцевих управлінь соціального захисту та надати необхідні документи. 

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