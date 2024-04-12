Безкоштовні путівки у дитячі табори: хто зможе отримати у 2024 році

Кабінет міністрів розширив список категорій дітей, які зможуть отримати безкоштовні путівки в "Артек". Для цього було змінено Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
Хто зможе отримати у 2024 році безкоштовні путівки у дитячий табір, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відтепер отримати безоплатні путівки для оздоровлення можуть отримати:
Крім цього, отримувати безкоштовні путівки у дитячі табори мають право:
У Мінреінтеграції зазначили, що такі зміни дозволять надати можливість оздоровити більшу кількість дітей ВПО.
Додамо, що у кожному регіоні виділяють обмежену кількість путівок до місцевих та загальноукраїнських таборів. Щоб отримати таку путівку, потрібно звертатися безпосередньо до місцевих управлінь соціального захисту та надати необхідні документи.
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