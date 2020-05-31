Безгранично счастливы: в Киев прилетели иностранцы за детьми, рожденными для них украинками

В Украину прибыли 11 пар из Аргентины за младенцами, рожденными методом суррогатного материнства. Биологические родители сейчас должны пройти 2 недели обязательной обсервации, и только после этого смогут забрать детей.

Но вот с возвращением на родину для иностранцев могут возникнуть серьезные сложности, так как Аргентина из-за карантина закрыла границы до сентября. Об этом передает "Радио Свобода".

Аргентинцы получили от МИД Украины разрешение на въезд в страну, и ночью 30 мая прилетели в Киев чартерным рейсом.

Как рассказали журналистам Андреа и Фернандо Монтеро из Буэнос-Айреса, своего двухмесячного сына в Украине они назвали Игнасио. Мальчика видели только на фото и видео.

Пара решилась на суррогатное материнство в Украине из-за того, что в Аргентине очень медленное продвижение очереди.

Взяли кредит на несколько лет, чтобы оплатить клиники.

"Мы едем навстречу мечте всей нашей жизни. Это очень трудно, мы очень уставшие, но безгранично счастливы, что наконец здесь. Мы благодарим украинскому правительству, посольству Аргентины и той невероятной женщине, подарившей нам сына", - сказала Андреа Монтеро.

Малышу в Украине оформят детский паспорт. После этого семья будет пробовать вернуться на родину.

"Аргентина закрыла границы до сентября, и если нам не разрешат въезд до сих пор, мы себе даже не представляем, как будем жить в чужой стране с младенцем в течение 4 месяцев", - поделилась переживаниями Андреа.

Напомним, что в конце апреля вспыхнул громкий скандал из-за того, что в столичном отеле "Венеция" находятся около 50 младенцев, рожденных для иностранцев от суррогатных матерей. Детей не могли забрать биологические родители по причине закрытых границ из-за карантина в Украине.

Позже владелец клиники суррогатного материнства признался, что скандальный видеоролик о ситуации в отеле снимали специально для того, чтобы в условиях карантина иностранцам разрешили попасть в страну и забрать детей.

Недавно стало известно, что в киевском отеле рожденных для иностранцев детей стало еще больше - уже 70 малышей.