"Без мами лишилися двоє діток". Українка померла після операції на щитовидці: лікарю нічого не буде

Суд виправдав анестезіолога Рівненської обласної лікарні, якого звинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, унаслідок яких померла пацієнтка - 39-річна Наталія Лукащик. Цей випадок стався у медзакладі влітку 2020 року.

Що відомо про трагічний інцидент

Влітку 2020 року Наталії зробили планову операцію на щитоподібній залозі. Через кілька годин після хірургічного втручання стан пацієнтки став погіршуватись, вона сказала про це медперсоналу. Але з реанімаційного відділення відправили інтерна, який за словами пацієнтів із цієї ж палати, нічого не робив.

Згодом жінка почала задихатися, серце зупинилося, виник набряк мозку і вона впала в кому. Пацієнтка 13 днів була на апараті ШВЛ, а тоді померла, не приходячи до тями. У жінки залишилось двоє дітей.

Родина Наталії звинуватила у її смерті чергового лікаря, який відправив до жінки інтерна, що не надав їй допомоги.

Майже через два роки після трагедії анестезіологу повідомили про підозру. Втім у суді 6 червня 2023 року його виправдали.

За смерть Наталії Лукащик нікого не покарали (скриншот)

Яка позиція лікаря

Медик заперечив свою провину. Він наполягав на тому, що не був черговим лікарем по всьому медзакладу і надавав невідкладну допомогу тяжким пацієнтам у своєму відділенні.

Оскільки суд визнав чоловіка невинним, то позов про відшкодування рідним понад 1,5 млн грн моральної та матеріальної шкоди залишив без розгляду.

Варто зазначити, що у прокуратурі відразу повідомили, що вони подаватимуть апеляцію.

Також додамо, що у 2017 році ще одного лікаря з Рівненської обласної лікарні звинуватили у неналежному виконанні професійних обов’язків. Тоді у медзакладі помер 28-річний мотоцикліст, який отримав травми в аварії.