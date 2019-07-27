Бьет сильно по голове: в Киеве опасный грабитель нападает на пенсионеров (видео)

Грабитель бьет жертв тяжелым предметом по голове
В Киеве опасный грабитель нападает на людей. Его жертвами становятся пенсионеры. Полиция зафиксировала уже четыре таких случая. Злоумышленник действует по одному и тому же сценарию, он следит за жертвой, потом заходит с ней в подъезд, бьет по голове и забирает ценные вещи. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
В социальной сети опубликовано видео с нападением на пожилую женщину. Ролик зафиксировала камера видеонаблюдения на подъезде.
Видео: В Киеве нападают на пожилых людей (facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях подписчики отмечают, что знают о таких случаях нападений. Также украинцы просят, чтобы такой грабитель был, как можно быстрее, наказан.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Как мы ранее писали, молодая девушка из Черновцов рассказала жуткую историю о том, как она пережила нападение грабителя и что именно позволило остаться ей в живых.
Читайте также, ограбление квартиры: как не стать жертвой домушников во время отпусков.