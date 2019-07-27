Б'є сильно по голові: у Києві небезпечний грабіжник нападає на пенсіонерів (відео)

Грабіжник б'є жертв важким предметом по голові
У Києві небезпечний грабіжник нападає на людей. Його жертвами стають пенсіонери. Поліція зафіксувала вже чотири таких випадки. Зловмисник діє по одному і тому ж сценарію, він стежить за жертвою, потім заходить з нею в під'їзд, б'є по голові і забирає цінні речі. Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.
В соціальній мережі опубліковано відео з нападом на літню жінку. Ролик зафіксувала камера відеоспостереження на під'їзді.
Відео: У Києві нападають на людей похилого віку (facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях підписники відзначають, що знають про такі випадки нападів. Також українці просять, щоб такий грабіжник був, як можна швидше, покараний.
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Як ми раніше писали, молода дівчина з Чернівців розповіла страшну історію про те, як вона пережила напад грабіжника і що саме дозволило їй залишитися в живих.
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