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Б'є сильно по голові: у Києві небезпечний грабіжник нападає на пенсіонерів (відео)

STYLERЖиття    27.07.2019 - 15:41
Б'є сильно по голові: у Києві небезпечний грабіжник нападає на пенсіонерів (відео)
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Грабіжник б'є жертв важким предметом по голові

У Києві небезпечний грабіжник нападає на людей. Його жертвами стають пенсіонери. Поліція зафіксувала вже чотири таких випадки. Зловмисник діє по одному і тому ж сценарію, він стежить за жертвою, потім заходить з нею в під'їзд, б'є по голові і забирає цінні речі. Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

В соціальній мережі опубліковано відео з нападом на літню жінку. Ролик зафіксувала камера відеоспостереження на під'їзді.

Відео: У Києві нападають на людей похилого віку (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях підписники відзначають, що знають про такі випадки нападів. Також українці просять, щоб такий грабіжник був, як можна швидше, покараний.

  • Господи, дай йому за діяннями його. І нехай воно нікому не зустрінеться більше.
  • На Теремках-2 , точно знаю два випадки!!
  • І шо? Самому зловити і поліції віддати? Я, наприклад, не віддам...Нічого віддавати буде. І нікого.
  • Зі мною було те ж саме в 2015 році на Оболоні. Схема пограбування один в один. Нікого не спіймали, т. к. нікого не шукали. Я теж тоді сподівалася, що знайдуть, а поліція не зробила нічого, при тому, що побої були зняті судмедэкспертами і направлені слідчому.

Б'є сильно по голові: у Києві небезпечний грабіжник нападає на пенсіонерів (відео)Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, молода дівчина з Чернівців розповіла страшну історію про те, як вона пережила напад грабіжника і що саме дозволило їй залишитися в живих.

Читайте також, пограбування квартири: як не стати жертвою квартирних злодіїв під час відпусток.

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