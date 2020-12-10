Безсимптомний коронавірус може викликати небезпечні ускладнення

Лікар розповіла про безсимптомний COVID-19 у пацієнтів і про ускладнення (колаж РБК-Україна)

Коронавірус може проходити у пацієнта без характерних симптомів, однак при цьому вже після одужання здатний викликати серйозні ускладнення через деякий час.

Про це розповіла головний лікар Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан в інтерв'ю "Главкому".

"Тим, хто на початку розповідали про нібито безсимптомність хвороби, і у них взагалі нібито все добре, я тоді ще сказала, що рано про це говорити", - зазначила вона.

Медик звернула увагу, що хвороба ще недостатньо вивчена, а сам вірус постійно мутує.

Мостепан повідомила, що в її клініці вже спостерігали випадки повторного зараження пацієнтів COVID-19.

"Є такі випадки, на жаль. Я би сказала, що то не зараження через різні штами, а, можливо, це проявляється як відповідь імунної системи. Але все це ще вивчається, з чим це пов’язано: саме відповідь імунної системи цих повторних заражень. Хвороба ще досить нова", - сказала вона.

Головлікар столичної лікарні назвала деякі приклади ускладнень, які можуть виникнути у людини після одужання, коли вона перенесла цю хворобу безсимптомно.

"Дійсно, ми бачимо статті про те, що деякі з тих, хто безсимптомно переніс цю хворобу, через місяць спостерігають міокардити, у когось страшенні головні болі чи подагра (запальний артрит), а в інших - проблеми з нирками. Ще досить не вивчена історія повторних заражень, імунної відповіді", - пояснила вона.

Медик також додала, що в лікарні бачили кілька випадків, коли хворий "начебто одужав, але через три тижні знову захворів", а деякі перехворіли ще в травні, і зараз - знову заразилися COVID-19.

Раніше український лікар пояснила, для кого саме COVID-19 найнебезпечніший.

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