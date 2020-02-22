Беспорядки в Новых Санжарах: виновных хотят "наказать" странным способом

Украинцев, которые устроили беспорядки из-за эвакуации здоровых туристов из Китая, хотят наказать. На сайте электронных петиций президента Украины собирают подписи, чтобы "проучить" бунтовавших украинцев. Автор петиции предлагает ограничение в предоставлении преимуществ программ МОЗ для виновных в беспорядках.

Украинцев, которые саботировали размещение эвакуированных из Китая, хотят лечить в последнюю очередь. Об этом говорится в петиции, размещенной на сайте электронных петиций президента.

"Предлагаю президенту обратиться к правительству с предложением, чтобы всем регионам, которые саботировали размещение у себя эвакуированных из Китая украинцев, выделять бюджетные средства на все инициативы и программы Минздрава в последнюю очередь", - говорится в тексте петиции.

Стоит отметить, что петиция была создана 21 февраля и за это время собрала всего 56 подписей.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за протестов в Новых Санжарах против поселения эвакуированных граждан из Китая. Он отметил, что понимает обеспокоенность местных жителей по ситуации. Кроме того, он добавил, что украинцы должны доверять логическому мышлению и здравому смыслу.

Также мы писали, что на второй день после беспорядков санжаровцы прокомментировали ситуацию и даже принесли извинения за вчерашнюю панику перед эвакуированными соотечественниками. При этом жители поселка раскритиковали действующую власть, нехватку информации и СМИ, которых упрекают в произошедшем.