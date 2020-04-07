Бесполезные лекарства: эти препараты нужно выбросить из аптечки

Эти лекарства не нужны в аптечке (фото: flickr.com)

От некоторых лекарственных препаратов следует немедленно избавиться

Некоторые лекарственные препараты, которыми мы наполняем наши аптечки, являются абсолютно бесполезными. Их стоит выбросить не жалея, не дожидаясь когда закончится срок годности. Что не стоит покупать и хранить в домашней аптечке - в материале Styler.

По мнению специалистов, в мусорное ведро стоит отправить следующие препараты.

Гепатопротекторы

Эти препараты, которые якобы должны защищать печень, не эффективны. К такому выводу пришли ученые из ЕС и США после масштабного клинического исследования. Уберечь печень можно корректировкой образа жизни: отказаться от алкоголя и следить за питанием.

Витамины

Здоровый человек в витаминах, а тем более в поливитаминных комплексах не нуждается. Кроме того, такие препараты должны назначаться после обследования и лабораторных данных о том, что человеку нехватает того или иного витамина.

Иммуномодуляторы

Если бы лекарства для коррекции иммунитета существовали, ВИЧ давно перестал бы быть проблемой. Укреплять иммунную систему следует правильным питанием, полноценным отдыхом и физической активностью.

Ноотропы

Такие препараты назначаются только по назначению врача для лечения нарушений кровообращения в мозге, а принимать их для улучшения памяти - ошибка.

Антибиотики

Принимать антибиотики без назначения врача нельзя. Только врач, изучив вашу историю болезни, и поставив правильный диагноз, может назначить необходимый вам антибиотик.

Ранее мы писали, что врачи на эксперименте показали, что маски не защищают от проникновения под них коронавируса.