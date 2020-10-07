Не берите пример: киевляне сняли полицейских "героев парковки" (фото)

В Киеве полицейские припарковались в запрещенном месте (коллаж РБК-Украина)

Полицейские оставили авто на специальной дорожной разметке

В Киеве полицейские припарковали служебный автомобиль в запрещенном месте и ушли. Стражи порядка оставили транспорт на яркой дорожной разметке с надписью "Место для любителей штрафов".

Ситуацию сняли очевидцы, после чего соответствующие кадры были опубликованы на Telegram-канале "Киев Сейчас".

Отметим, что в МВД решили разместить такую разметку с ироничным предупреждением в местах, где водители наиболее часто паркуются неправильно, а также напоминанием о штрафах за несоблюдение ПДД. В столице в июне появилось 65 указателей на асфальте о местах для "героев парковки" в разных районах города, но их количество будет увеличиваться.

На снимке видно, что авто "копов" стоит как раз на такой разметке. В салоне машины никого нет.

"Полицейские показывают, как делать не надо. Не берите пример", - говорится в подписи к кадру.

В Киеве полицейские припарковались в запрещенном месте на специальной разметке (фото: t.me/kiev_now)

Ранее сообщалось, что в Черновцах "коп" устроил курьезное ДТП - полицейский умудрился заехать на забор частного дома, после чего авто осталось свисать с ограды.

Напомним, недавно киевляне ополчились на "героев парковки", и неизвестные ломали зеркала на авто, оставленных в неположенных местах, а также оставляли вонючие "презенты".